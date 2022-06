Amazon zatrudni w Polsce kolejnych 200 specjalistów z branży high-tech

Do końca przyszłego roku Amazon planuje zatrudnić 200 nowych pracowników we wszystkich Centrach Rozwoju w Polsce, w tym w Warszawie, Gdańsku i Krakowie. Firma zapewnia przy okazji, że chce zacieśniać współpracę z lokalnymi społecznościami, władzami oraz przedstawicielami uniwersytetów i uczelni. Wszystko po to, aby przyciągnąć do siebie nowe talenty i budować innowacyjne rozwiązania.

- Stale zwiększamy zatrudnienie we wszystkich naszych polskich placówkach i oferujemy atrakcyjne miejsca pracy studentom i absolwentom najlepszych okolicznych uczelni. Obecnie Amazon zatrudnia w Polsce ponad 25000 utalentowanych osób w swoich biurach korporacyjnych, dziesięciu nowoczesnych centrach logistyki e-commerce, Centrach Rozwoju Technologii w Gdańsku, Krakowie i Warszawie oraz w biurach Amazon Web Services i w dziale obsługi klienta – mówi Lucyna Chwastowska, dyrektorka zespołu odpowiedzialnego za globalny rozwój programu Alexa Text-To-Speech.

Przygoda Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Polsce rozpoczęła się w 2013 r. kiedy firma nabyła gdańską spółkę IVONA Software opracowującą syntezator mowy. Na przestrzeni lat Centra Rozwoju zdobyły w Polsce wiele nagród za swoje innowacyjne podejście w zakresie rozumienia języka naturalnego (ang. Natural Language Understanding; NLU), rozumienia języka mówionego (ang. Spoken Language Understanding; SLU), a także technologii Text-To-Speech (TTS). Innowacje w tych dziedzinach wykorzystywane są przez Alexę, która potrafi z łatwością przekazywać informacje zwrotne z użyciem mowy i pozostaje szczególnie użyteczna oraz pomocna dla osób z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami widzenia.

- Amazon to dziś znacznie więcej niż tylko e-commerce, z którym kojarzy się go w Polsce najczęściej. Alexa, Ring, AWS i FireTV także należą do rodziny Amazon i pozwalają nam zajrzeć w przyszłość, gdzie codzienne życie i czynności łączą się z najbardziej zaawansowanymi i innowacyjnymi rozwiązaniami – tłumaczy Tony Housh, prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Wszystkie Centra Rozwoju Technologii Amazon w Polsce cały czas poszukują wykwalifikowanych pracowników, oferując konkurencyjne wynagrodzenie i wiele dodatkowych korzyści, takich jak elastyczne godziny pracy czy możliwość relokacji. Aktualnie oferty kierowane są głównie do specjalistów, praktyków oraz teoretyków działających na polu nowych technologii. Praca dla Amazon to okazja do pracy nad innowacyjnymi projektami i nowymi przedsięwzięciami. Firma oferuje również możliwości nauki i doszkalania się, a to wszystko w przyjaznym, otwartym i nowoczesnym środowisku pracy.

