AI nie zastąpi człowieka, zwłaszcza w domenie cyberbezpieczeństwa

Czy faktycznie sztuczna inteligencja jest tak potężna, że za chwilę będzie sama w stanie zrobić niemal wszystko? Czy człowiek stanie się „elementem” zbędnym? W wielu wypadkach tak, jednak nadal nie do końca. Jest sporo obszarów, w których to ludzie są nadal nie do zastąpienia i jednym z nich jest cyberbezpieczeństwo.