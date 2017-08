Powstaje pierwsza polska wielokierunkowa bieżnia VR

Do 2020 r. światowy rynek VR będzie wart 162 mld dolarów 1. Innowacyjne rozwiązania, które powstały w ciągu kilku ostatnich lat doprowadziły do prawdziwej rewolucji VR-u i AR-u, a największe światowe koncerny takiej jak HTC, Samsung i Microsoft co roku inwestują miliardy dolarów w rozwój gogli i kontrolerów ruchu.

Wyzwanie światowym gigantom chce rzucić DISCO:VR. Po roku prac koncepcyjnych, kilku projektach, tonach zużytej blachy i kilometrach wykorzystanych kabli, rozpoczynają się otwarte testy autorskiej bieżni DISCO 1.6. To pierwsza na polskim rynku bieżnia wielokierunkowa zapewniająca doświadczenie imersji na tak wysokim poziomie, która ma trafić do masowej produkcji.

Tworząc salon DISCO:VR napotkaliśmy problem w postaci braku dostępnych na rynku kontrolerów ruchu, które zapewniałyby doświadczenie „chodzenia” – mówi Bogumił Jankiewicz, CEO Disco WTMH. Bieżnie, w które wyposażyliśmy nasze centrum były wykonane z niskiej jakości materiałów jak i po prostu nie zapewniały wystarczającego poziomu imersji. Dlatego też stwierdziliśmy, że skoro nie możemy kupić takich urządzeń, to stworzymy je sami – dodaje Jankiewicz.

Bieżnia Disco 1.6 to dopiero pierwszy krok spółki na hardware’owym rynku. Spółka w planach ma również stworzenie VR-owego roweru, modułu symulatorowego oraz robotycznego ramienia. Ponadto DISCO WTMH prowadzi pracę nad autorską platformą gamingową, dedykowaną wirtualnej rzeczywistości, która wykorzystywana będzie w nowo otwartych salonach sieci DISCO:VR

Rozwój spółki, w tym wprowadzenie VR-owej bieżni do masowej produkcji, częściowo sfinansowany zostanie dzięki emisji akcji prowadzonej na platformie Beesfund. Akcje DISCO WTMH kupić może każdy bez względu na zasobność portfela. Każdy inwestor, poza oczywistymi benefitami, jak zostanie współwłaścicielem sieci salonów wirtualnej rozrywki i uczestniczeniem w przyszłych zyskach, weźmie udział w dedykowanych dorocznych imprezach i walnych zebraniach akcjonariuszy. Osoby, które zakupią więcej niż 25 akcji otrzymają kartę akcjonariusza z 25% rabatem na korzystanie z oferty salonów.

Więcej o akcji przeczyć można pod adresem: akcjavr.pl

