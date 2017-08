Pokolenie Digital Natives – co je wyróżnia i jak się z nim komunikować

Digital Natives to młodzi ludzie urodzeni po 1980 roku z „telefonem w ręku”, którzy znaczną część swojego życia przenoszą do sieci. Jako konsumenci znacznie różnią się od swoich rodziców oraz dziadków – są bardziej sceptyczni i wyczuleni na wszelkie próby manipulacji przez reklamodawców. Jednak jeśli się do czegoś przekonają stają się bardzo zaangażowani. Charakteryzuje ich także przywiązanie do ulubionych liderów opinii, których traktują jak dobrych znajomych.

- Dlatego dobrze opracowana strategia teen marketingowa powinna opierać się przede wszystkim na budowaniu dialogu i lojalności. Właściwie zaplanowana i poprowadzona komunikacja skierowana do młodych odbiorców może sprawić, że staną się oni swoistymi ambasadorami marki – mówi Bartek Sibiga, CEO DDOB.

Jeśli chodzi o media to Millenialsi i pokolenie Z przede wszystkim konsumują internet. Telewizja, która jest medium generującym największe zasięgi w innych grupach docelowych, mogłaby dla nich nie istnieć. Nie można do nich dotrzeć poprzez tradycyjne formy reklamowe. Przedstawiciele Digital Natives są oporni na plakaty, ulotki, bilbordy i banery. Działania marketerów skierowane do młodych konsumentów powinny opierać się na publikowaniu ciekawych i przydatnych dla nich treści (content marketing) oraz na tzw. influencer marketingu. Zrozumienie kluczowych motywacji przedstawicieli Millenialsów i pokolenia Z jest podstawą do prowadzenia skutecznych działań marketingowych. Młodzi ludzie wyróżniają się na rynku wysoką potrzebą przynależności do grupy i jednocześnie wyróżniania się na jej tle przez podkreślanie swojego statusu i atrakcyjności. Działania marketingowe marek muszą wpisywać się w funkcjonujące kody komunikacji oraz odpowiadać na potrzeby młodych konsumentów, inaczej zginą w tłumie – mówi Mateusz Krogulec, Co-Owner w DDOB.

Przed dokonaniem zakupu większość z nas, według niektórych badań nawet 80%, korzysta z porad otoczenia oraz opinii znalezionych w Internecie. Konsumenci, zwłaszcza ci młodzi, ufają rekomendacjom blogerów tak samo, jak rekomendacjom osobistym. - Marki coraz chętniej wykorzystują to, że digital influencerzy są podobni do młodych odbiorców – mają tyle samo lat, te same problemy – oraz to, że są autentyczni. To właśnie ich autentyczność sprawia, że Generacja Z chce nosić te same ubrania, słuchać tej samej muzyki, grać w te same gry czy używać tych samych produktów co oni - wskazuje Bartek Sibiga, CEO DDOB.

Więcej informacji na temat komunikacji z Millenialsami oraz Pokoleniem Z znajduje się w e-booku w całości poświęconym teen marketingowi, który przygotowało DDOB wraz z partnerami, do pobrania ze strony: ddob.com/ebook