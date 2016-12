Jak wyrobić Profil Zaufany bez chodzenia do urzędu? Oswajamy e-administrację

W Dzienniku Internautów pisaliśmy już po po co jest Profil Zaufany i jak go wyrobić metodą "tradycyjną". Ta tradycyjna metoda ma jedną wadę. Musisz raz udać się do urzędu by potwierdzić swoją tożsamość.

Istnieje sposób na założenie Profilu Zaufanego bez chodzenia do urzędu. Wymaga on jednak korzystania z usług e-bankowości. W chwili pisania tego poradnika bank PKO BP oferuje usługę zakładania i potwierdzania Profilu Zaufanego online. Zapewne niebawem dołączą do niego inne banki i inne firmy.

Dlaczego pośrednictwo banku jest konieczne? Przypomnijmy, że Profil Zaufany to rodzaj e-podpisu potwierdzającego Twoją tożsamość przed urzędem. Jeśli wyrabiasz sobie taki podpis to urząd musi być pewien, że osoba podająca się za Ciebie to Ty. Profil utworzony przez internet trzeba jakoś "zaufać" i może się to odbyć na dwa sposoby - wizyta w urzędzie to jeden sposób. Potwierdzenie przez bank to drugi sposób. Twój bank Cię zna, Twój bank choć raz Cię zidentyfikował i teraz bank może potwierdzić urzędowi, że Ty to Ty.

Poniżej opisujemy jak wygląda procedura zakładania i "zaufania" Profilu Zaufanego w banku PKO BP.

Zakładanie Profilu Zaufanego przez bank krok po kroku

Logujemy się na konto iPKO. U góry jest zakładka "e-Urząd". Klikamy aby przejść do zakładki.

W zakładce "e-Urząd" mamy trzy usługi - Nowy Profil Zaufany, wniosek 500+ oraz dostep do PUE ZUS. Oczywiście wybieramy "Nowy Profil Zaufany".

Przechodzimy do formularza wniosku. W jego pierwszej części musimy podać e-mail. Inne dane są już uzupełnione. Klikamy "Dalej" po uzupełnieniu danych.

W drugiej części formularza (zrzut poniżej) musimy podać login do Profilu Zaufanego i zgodzić się na przetwarzanie danych. Trzeba też złożyć oświadczenia o tym, że dane są prawdziwe i Profil Zaufany nie będzie udostępniany innym osobom. Po wybraniu loginu i wyrażeniu zgód klikamy "Dalej".

W trzeciej części formularza tylko potwierdzamy czy dane są prawidłowe. Musimy też wprowadzić kod jednorazowy z narzędzia autoryzacyjnego banku (czyli kod SMS albo ze zdrapki).

Jeśli wszystko pójdzie dobrze to zobaczycie taki komunikat jak poniżej.

Co dalej?

Jeśli już masz Profil Zaufany to będziesz mógł zrobić przez internet m.in. następujące rzeczy:

złożyć wniosek o dowód osobisty;

złożyć wniosek o prawo jazdy lub wtórnik prawa jazdy;

złożyć wniosek o EKUZ (europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego);

złożyć wniosek o odpis aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu;

zarejestrować się w urzędzie pracy;

uzyskać indywidualną interpretację podatkową;

uzyskać zaświadczenie o niekaralności w formie elektronicznej;

zarejestrować firmę przez internet (CEIDG); korzystać z e-usług ZUS.

Będziemy szczerzy. Te wszystkie państwowe e-usługi nie zawsze działają idealnie. Czasami trzeba wiedzieć jak obejść ich różne wady, ale jednak da się załatwiać sprawy przez internet. Niebawem opiszemy jak skorzystać z różnych konkretnych usług. Jeśli chcesz wiedzieć więcej przeczytaj także:

