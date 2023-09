Zwiększone zużycie gazu w samochodzie: Jak rozwiązać problem?

Dlaczego zużycie gazu wzrosło?

Sprzęt gazowy czwartej generacji zyskuje coraz większą popularność wśród kierowców. Wydajny system pozwala zoptymalizować pracę silnika i stale monitorować wydajność za pomocą czujników. To z kolei oszczędza pieniądze właściciela samochodu i gwarantuje niezawodną pracę silnika. Niewłaściwa instalacja, regulacja lub obsługa sprzętu prowadzi do problemu zwiększonego zużycia paliwa.

Przyczyny wysokiego zużycia gazu w samochodzie z LPG 4. generacji, niezależnie od tego, czy jest to crossover, sedan czy gazela, nie zawsze są oczywiste. Najczęściej przekroczenia występują z powodu niewłaściwej instalacji sprzętu lub jego ukrytych awarii. Czasami zużycie paliwa wzrasta z powodu problemów z innymi systemami samochodowymi. W niektórych przypadkach zwiększone zużycie paliwa jest zjawiskiem naturalnym.

Aby ustalić przyczynę wysokiego zużycia gazu, konieczne jest zrozumienie podstawowych zasad działania silnika wtryskowego. Za wtrysk mieszanki w urządzeniu odpowiadają wtryskiwacze, które wtłaczają paliwo do komory spalania pod wysokim ciśnieniem. Im szybciej paliwo odparowuje, tym wydajniejszy jest proces wymiany energii.

Warto zwrócić uwagę na nowoczesne rozwiązania w zakresie systemów gazowych, takie jak instalacja gazowa 4 generacji, która oferuje bardziej precyzyjne i efektywne zarządzanie zużyciem paliwa. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę fakt, że zużycie paliwa zależy od ilości produktów przetwarzania gazu ziemnego w składzie. Im więcej związków organicznych, tym intensywniej zużywane jest paliwo. Mieszanka gazowa zawiera dużą ilość węglowodorów, dlatego proces spalania w LPG jest szybszy niż w silnikach benzynowych. Po ponownej instalacji sprzętu, zwłaszcza jeśli jest to instalacja gazowa 4 generacji, zużycie paliwa w naturalny sposób wzrasta o 15-30%, w zależności od jakości części zamiennych.

Przyczyny nadmiernego wzrostu zużycia gazu

Czasami po zainstalowaniu LPG-4 właściciele samochodów zauważają, że zużycie gazu w samochodach wzrosło o ponad 30%. Wskazuje to na awarię silnika lub innych układów pojazdu. Sygnałem ostrzegawczym jest również gwałtowny wzrost zużycia paliwa, niezwiązany z ostatnią zmianą wyposażenia.

Główne przyczyny zwiększonego zużycia gazu w LPG-4:

nieprawidłowe ustawienie ECM;

pęknięcie rur i połączeń;

zużycie przekładni;

zły skład paliwa;

zużycie rozrządu;

rozszczelnienie instalacji LPG.

Niewłaściwa regulacja układu elektronicznego zwiększa zużycie gazu. Zwykle problem pojawia się zaraz po instalacji LPG z powodu błędów pracowników serwisu popełnionych na etapie regulacji. Aby poprawić sytuację, skontaktuj się ze stacją serwisową.

Przebicia przewodów i połączeń, wadliwe działanie skrzyni biegów czy mechanizmu dystrybucji gazu oraz rozszczelnienie układu spotykają kierowców, którzy od dłuższego czasu jeżdżą na gazie. Problem powstaje z powodu naturalnego zużycia części. Jeśli przegapiłeś zaplanowaną kontrolę sprzętu, sprawdź w najbliższym czasie stan elementów systemu i w razie potrzeby wymień je.

Stosowanie paliwa niskiej jakości prowadzi do zatkania wtryskiwaczy. To z kolei powoduje nadmierne zużycie gazu w LPG-4. Aby poprawić sytuację, skontaktuj się ze stacją obsługi i przełącz na lepsze paliwo.

Jak rozwiązać problem wysokiego zużycia gazu w samochodzie

Zwiększone zużycie paliwa to sygnał ostrzegawczy dla każdego kierowcy. Jazda zepsutym samochodem jest nie tylko nieopłacalna z ekonomicznego punktu widzenia, ale również bardzo niebezpieczna. Doświadczeni specjaliści z firmy Vremya Gaza pomogą wyeliminować usterki w systemie LPG. Pracownicy stacji paliw ustalą pierwotną przyczynę problemu i przeprowadzą niezbędne prace, aby go rozwiązać. Nie próbuj samodzielnie dokonywać napraw. Nawet drobne błędy doprowadzą do poważnych problemów w przyszłości.

Regularnie sprawdzaj swój samochód, zwłaszcza jeśli korzystasz z systemu LPG. Systemy LPG zaleca się sprawdzać przynajmniej raz w roku w wyspecjalizowanych punktach montażu i konserwacji sprzętu.

