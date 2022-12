Zwalczanie pluskiew. Dezynsekcja pluskwy domowej

Jak wyglądają pluskwy domowe?

Pluskwa domowa (łac. cimex lectularius) to niewielki, płaski owad. Dorosłe osobniki mają od 3 do 6 mm długości i brązowy kolor. Rozmiar pluskwy zwiększa się po posiłku i może wynosić nawet 8 mm. Ich owalny kształt jest porównywany z pestką jabłka. Pluskwa domowa nie ma skrzydeł i w odróżnieniu od pchły nie potrafi też skakać, za to potrafi świetnie wspinać się po ścianach i innych pionowych powierzchniach.

Jajeczka i larwy pluskiew domowych mają około 1 mm długości i są koloru perłowego. Często można je znaleźć z tyłu łóżka lub pod nim. Po wykluciu się z jaj, czyli po około około 3 tygodniach (przy sprzyjającej temperaturze odbywa się to szybciej) pokazują się małe przezroczysto-perłowe pluskwy o długości około 1 milimetra, które ciemnieją, po tym, jak wypijają krew żywiciela, którym niestety najczęściej jest człowiek.

Charakterystyczne dla wyglądu pluskwy, oprócz spłaszczonego odwłoka są też odnóża zaopatrzone w haczyki dzięki którym mogą się wspinać oraz specyficzny aparat gębowy czyli ssawka, która skrywa się pod ciałem i wysuwa się podczas żywienia. Warto wiedzieć, że płaskie ciało pluskwy pozwala jej prześlizgnąć się nawet do ciasnych i trudno dostępnych zakamarków, gdzie niezauważona ukrywa się przez całe dni i cierpliwie czeka na nocny żer, je średnio co 2-4 dni. Jeśli pogryzienia są codziennie to znaczy, że mamy większą ilość pluskiew w domu.

W rozpoznaniu i dostrzeżeniu małej pluskwy oraz złożonych przez nią jajeczek pomoże nam szkło powiększające, oraz latarka, najlepiej z funkcją LED. Dorosłe osobniki bez problemu widać gołym okiem, ale w ich kryjówkach. Pluskwy często gnieżdżą się w budynkach mieszkalnych, ale spotkasz je także niestety w autobusach, pociągach czy metrze.

Czy pluskwy wchodzą do łóżka?

Warto rozwiać pewien bardzo powszechnie panujący mit na temat pluskiew domowych. Panuje przeświadczenie, że pluskwy przebywają wyłącznie w łóżku, czyli gnieżdżą się w materacu.

Jest to tylko cześć prawdy: niestety pluskwy nie chowają się tylko w łóżku i mogą ukrywać się w zasadzie w każdej ciemnej szczelinie, w dodatku w całym pomieszczeniu. Przestrzeń ich żerowania to głównie tapicerowane meble, ale chętnie wybierają sobie też elementy drewniane (nie tylko mebli) lub tkane. Dlatego znajdziesz je w boazerii, pod tapetami, w ramach obrazów, zasłonach i ich karniszach, gniazdkach elektrycznych... słowem: właściwie w niemal każdym elemencie wyposażenia domowego. Pluskwy potrafią zająć cały dom!

Na szczęście zabiegom odpluskwiania można poddać bez mała wszystko: nie tylko meble, podłogi i ściany, ale także odzież, pościel, a nawet elektronikę.

Jak znaleźć pluskwy domowe, skoro są tak małe?

Pierwszym zadaniem powinna być dokładna oględziny całego pomieszczenia - wówczas łatwiej jest odkryć ewentualne skupiska tych insektów, pluskwy domowe.

Sprawdź załamania łóżek i sof oraz szwy w materacach i tapicerkach, a także łączenia mebli i ramy łóżka. Oprócz sof i łózek obejrzyj także krzesła, kredensy, szuflady w meblach oraz ich wnętrze, a bardziej ich plecaki i spód. Przyjrzyj się lustrom i obrazom (ich plecki), zajrzyj w pęknięcia i szczeliny wzdłuż listew przypodłogowych. Koniecznie obadaj także podarte lub luźne tapety oraz odzież, a nawet bagaż jeśli w ostatnich miesiącach podróżowałeś.

Na czym polega dezynsekcja pluskwy?

W Twoim domu zalęgły się pluskwy domowe i chcesz wiedzieć jak wygląda proces odpluskwiania? Na początku specjalista sprawdza, czy mieszkanie jest odpowiednio przygotowane do dezynsekcji pluskwy. Często pomaga właścicielom w tych wstępnych czynnościach. Kolejny krok to oględziny miejsc występowania pluskiew domowych, a także porady i wskazówki postępowania w przyszłości, aby pluskwy nie przeszły ponownie nieszczelnościami lokalu lub nie zostały przeniesione z zewnątrz (z pracy, od rodziny, znajomych).

Jak wygląda sam zabieg odpluskwiania Warszawa? Fachowiec podaje maseczkę ochronną osobie obecnej podczas dezynsekcji, choć zaleca się, aby nikogo oprócz specjalisty nie było w domu. Następnie dokładnie spryskuje miejsca bytowania pluskiew, a także wystawia protokół higieny sanitarnej. Dezynsekcja zwykle nie trwa długo (ok. 30-40min) i jest przeprowadzana za pomocą specjalistycznego sprzętu jakim są zamgławiacze ULV i najlepszych środków do zwalczania pluskiew, które mają dużo większe znaczenie niż dana metoda. Metody zwalczania pluskiew domowych to tylko aplikatory, które penetruje lepiej lub gorzej kryjówki pluskiew domowych, ostatecznie liczy się jakość i ilość użytych substancji czynnych co najczęściej przekłada się na cenę dezynsekcji pluskiew. Jeśli cena odpluskwiania jest podejrzanie niska to powinno wzbudzić Państwa czujność, aby wydane pieniądze na zabieg specjalistyczny na pluskwy domowe nie poszły na marne. Warto wiedzieć, że na pluskwy domowe wykonuje się zabiegi odpluskwiania rotacyjnie tzn. dwie lub trzy dezynsekcje w odpowiednim odstępie po sobie. Robi się tak ze względu na odporność pluskiew domowych i jej cykl biologiczny. Na każdym zabiegu powinny być użyte inne substancje czynne, tak, aby dobić te pluskwy, które ewentualnie przetrwają plus te które wyklują się z jaj złożonych przez pluskwy.

Czy dezynsekcja na pluskwy jest skuteczna?

Dezynsekcja pluskiew, przeprowadzona przez dezynsektora jest skuteczna jeśli zabieg zostanie wykonany dokładnie, odpowiednią metodą oraz użyje środki owadobójcze w odpowiedniej konfiguracji i ich rotacji. Aby wykonać ją skutecznie wymagana jest wiedza teoretyczna jak i duże doświadczenie w praktyce dlatego tak ważne, aby przy wyborze specjalisty DDD zweryfikować czy posiada certyfikaty na wykonywanie zabiegów dezynsekcji lub specjalizację w zwalczaniu pluskiew domowych.

Warto wiedzieć, że pluskwy bardzo często uodparniają się na ogólnodostępne i niestety dużo słabsze środki owadobójcze, dlatego zanim zaczniesz to robić na własną rękę i spróbujesz pozbyć się pluskiew domowymi sposobami wiedz, że tego typu metody są nieskuteczne i zwykle kończy się to stratą pieniędzy i czasu. Dzieję się tak ponieważ pluskwy są jednym z najstarszych żyjących gatunków, pasożytowały na człowieku już odkąd mieszkaliśmy w jaskiniach. Przez wieki zdążyły wypracować sobie doskonały system obronny dlatego wykazują chemoodporność. Także wszelkie przynęty i środki owadobójcze, niekiedy skuteczne w zwalczaniu niektórych owadów, nie są wabikiem dla pluskiew domowych, ponieważ najatrakcyjniejszą przynętą jest dla nich… nasza krew! Z tego względu tylko dezynsekcja przeprowadzona przez deratyzatora przyniesie w pełni skuteczne efekty.

Jak zwalczyć pluskwy domowe?

Jak zwalczyć pluskwy domowe, by być spokojnym o to, że naprawdę nie ma ich już w naszym domu? Wspomnieliśmy już, że zamiast tracić czas i pieniądze, walcząc z insektami na własną rękę, najlepiej załatwić sprawę szybko i skutecznie, czyli wezwać firmę DDD, która rozprawi się z nimi raz na zawsze. Jeśli to Ciebie nie przekonuje pomimo naszych argumentów i sam chcesz spróbować je zwalczyć, spróbuj domowe sposoby na pluskwy.

Gdzie szukać pomocy w zwalczaniu pluskiew?

Jeśli masz problem w Warszawie i jej okolicach i chcesz zlecić to profesjonalnej ekipie DDD wejdź na https://prusator.pl - wybierz firmę z dużym doświadczeniem i certyfikatami, która korzysta z najlepszych metod i środków zwalczania pluskiew domowych. Firma Prusator stosuje m.in. zamgławianie ULV oraz zintegrowane metody IPM, w starciu z którymi pluskwa domowa ma marne szanse na przetrwanie. Natomiast jeśli problem występuje w innych miastach Polski również na stronie ww. ekipy można znaleźć firmy DDD z innych miast, koniecznie sprawdź ranking firm DDD.

