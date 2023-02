Źródła zanieczyszczenia powietrza w Twoim domu

Co powoduje niską jakość powietrza w pomieszczeniach ?

Wiele źródeł w Twoim domu uwalnia gazy i szkodliwe cząsteczki do powietrza w Twoim domu i są one główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach. Nieodpowiednia wentylacja, taka jak w domach energooszczędnych, które nie mają odpowiedniej wentylacji mechanicznej, zmniejsza ilość powietrza zewnętrznego, które pomaga rozcieńczyć emisje ze źródeł zanieczyszczeń w pomieszczeniach. Brak wentylacji zmniejsza również zdolność zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach do wydostawania się na zewnątrz domu mamtoo.pl

Zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego

Zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz mierzy się na trzy sposoby:

PM10 - Cząstki stałe (PM)10 mają średnicę mniejszą lub równą 10 mikrometrów. PM10 może być widoczny w Twoim domu jako kurz, pyłki, pleśń itp.

PM2.5 - oznacza, że cząsteczka ma średnicę równą lub mniejszą niż 2,5 mikrometra. PM2.5 jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ jest malutki i można go zobaczyć tylko przez mikroskop. Jego rozmiar może ominąć nos i gardło i wniknąć głęboko do płuc, a niektóre mogą nawet dostać się do krwiobiegu. Wyższe poziomy PM i ozonu mogą mieć znaczący wpływ na zdrowie. Osoby z chorobami serca i płuc, w tym osoby starsze i dzieci, są bardziej zagrożone narażeniem na działanie PM.

Źródła spalania w pomieszczeniach

Niektóre ze znanych źródeł to gotowanie na kuchenkach gazowych, dym tytoniowy, palenie świec zapachowych i niewentylowane grzejniki, takie jak grzejniki naftowe. Wszystkie te substancje zostały powiązane z różnymi chronicznymi i ostrymi skutkami zdrowotnymi.

Zanieczyszczenia biologiczne - Należą do nich takie zanieczyszczenia, jak bakterie, pleśnie, wirusy, sierść i ślina zwierząt domowych, gleba i resztki roślin, kurz oraz insekty, takie jak roztocza i karaluchy.Można też uwzględnić pyłki roślin, które również mogą być znaczącym źródłem alergenów dla określonych grup ludzi. Zanieczyszczenia mogą być przenoszone z wielu źródeł, takich jak zwierzęta, gryzonie i robaki wchodzące do domu, gleba i resztki roślinne przenoszone przez ludzi lub wiatr.

Centralne systemy chłodzenia i ogrzewania

Zanieczyszczone systemy centralnego ogrzewania mogą być pożywką dla zanieczyszczeń biologicznych, takich jak pleśń, grzyby i inne.Są doskonałym miejscem do ich równomiernego rozprowadzania po całym domu. Te mikroorganizmy rozwijające się w systemie HVAC mogą zaszkodzić Twojemu zdrowiu.

Jak powietrze zewnętrzne dostaje się do mojego domu ?

Powietrze zewnętrzne może dostać się do Twojego domu na trzy sposoby: poprzez wentylację naturalną, infiltrację i wentylację mechaniczną. Wentylacja naturalna jest najprostszym do wyjaśnienia procesem. Otwórz okno lub drzwi i to jest naturalna wentylacja. Ruch powietrza wynikający z naturalnej wentylacji i infiltracji jest spowodowany wiatrem i różnicami temperatury powietrza na zewnątrz i wewnątrz. Infiltracja ma miejsce wtedy, gdy powietrze dostaje się do domu przez pęknięcia, spoiny, podłogi, sufity oraz szczeliny wokół okien i drzwi.

Foto i treść: materiał partnera