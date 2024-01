Zostań moją sugar mommy lub daddy - wzrastający trend wśród romantycznych oszustów

O co chodzi?

Oszuści wykorzystują aplikacje randkowe do szukania ofiar. Ofiarom obiecują “tygodniowy zasiłek” za internetowe towarzystwo. Następnie zaczynają wymagać niewielkich przysług, które w efekcie prowadzą do strat finansowych. Jedna z ofiar straciła 19 500 dolarów informuje Better Business Bureau.

Zrujnowane finanse i emocje

Ten rodzaj oszustwa dotyka nie tylko finansów ale także ludzkich emocji. Ofiary tracą nie tylko pieniądze, ale i zaufanie do innych w internecie.

Jak działają romantyczni oszuści?

Proces oszustw romantycznych, obejmujący metodę “sugar mommy” lub “daddy”, przebiega według następującego schematu:

Oszuści tworzą atrakcyjne profile na platformach randkowych lub mediach społecznościowych, by przyciągnąć uwagę potencjalnych ofiar. Po nawiązaniu pierwszego kontaktu, oferują one pieniądze lub inne dobra w zamian za internetowe towarzystwo, twierdząc, że chcą zostać “sugar mommy” lub “daddy”. Następnie, oszuści obiecują wysłanie czeku lub przelew pieniędzy na konto ofiary, które ta może zatrzymać w zamian za wykonanie drobnej przysługi. Przysługi mogą obejmować wysłanie niewielkiej kwoty pieniędzy potrzebującemu przyjacielowi, przekazanie darowizny na rzecz fałszywej organizacji charytatywnej, uregulowanie opłaty manipulacyjnej lub transakcyjnej. Gdy ofiara wykonuje żądaną przysługę, okazuje się, że czek lub przelew był fałszywy, a bank może domagać się zwrotu środków. W niektórych przypadkach, oszuści proszą ofiary o bezpośredni dostęp do ich kont bankowych oraz o poufne dane, takie jak numer ubezpieczenia społecznego czy dowód osobisty, pod pretekstem zdeponowania „tygodniowego zasiłku”. W rezultacie, ofiary tracą własne pieniądze wysyłając je na wskazane przez oszustów konta lub pokrywając fałszywe transakcje, a ich straty mogą sięgać nawet kilkunastu tysięcy dolarów. Ofiary zgłaszają straty, lecz często odzyskanie utraconych środków jest trudne lub niemożliwe.

Każdy etap tego procesu jest zaprojektowany tak, by maksymalnie wykorzystać zaufanie i dobre intencje ofiary, prowadząc do finansowych i emocjonalnych strat.

Jak chronić swoją tożsamość i pieniądze przed tego typu oszustwami?

Obietnice szybkich zarobków powinny zawsze wzbudzać naszą czujność .

Nigdy nie przesyłaj pieniędzy oraz danych osobowych (zdjęcia dowodu osobistego lub innych poufnych informacji) osobom, które spotykasz w Internecie.

Dokładnie zbadaj osobę , którą spotykasz na internetowych platformach randkowych lub w mediach społecznościowych. Oszuści tworzą fałszywe profile randkowe, korzystając ze skradzionych zdjęć innych osób w mediach społecznościowych. Zawsze przeprowadzaj wyszukiwanie odwróconego obrazu, aby sprawdzić, czy profile mogą mieć te same zdjęcia profilowe, a także sprawdź adres e-mail, numer telefonu i nazwę profilu (jeśli to możliwe).

Uważaj na podejrzane czeki i potwierdzenia przelewów , które mogą być sfałszowane. Niektóre instytucje finansowe mogą udostępnić Ci środki z czeku przed przelewem pieniędzy na Twoje konto. Po wydaniu pieniędzy pochodzących z fałszywego czeku bank może natychmiast poprosić Cię o zwrot kwoty.

Zadawaj pytania . Zawsze pytaj o szczegóły osoby, która się z Tobą kontaktuje. Jeśli jest to profil oszusta, przestępca może wahać się z odpowiedzią.

Skorzystaj ze skutecznego systemu antywirusowego, aby uchronić się przed zainfekowaniem systemu za pomocą złośliwego oprogramowania.

Jeśli podejrzewasz, że nowo poznana osoba w sieci chce Cię oszukać, to korzystaj z narzędzi, dzięki którym możesz dowiedzieć się, czy dany użytkownik sieci może być oszustem. Bezpłatny Bitdefender Scamio pozwala na uzyskanie opinii czatbota opartego na sztucznej inteligencji, jeśli nie masz pewności, czy ktoś nie próbuje Cię oszukać onlin” – mówi Arkadiusz Kraszewski z firmy Marken Systemy Antywirusowe, polskiego dystrybutora oprogramowania Bitdefender.

Foto: Freepik

Treść w oparciu o materiał prasowy

Marken Systemy Antywirusowe