Zmierzyć się z matematyką: Jak sztuczna inteligencja może pomóc polskim uczniom

W skrócie

EduNav, polska platforma edukacyjna wykorzystująca AI w nauczaniu matematyki, opublikowała dane, z których wynika, że 76% uczniów kojarzy matematykę ze stresem i zniechęceniem.

Platforma proponuje innowacyjne podejście do nauki tego przedmiotu i zaprasza do udziału w badaniu, oferując w zamian darmowy dostęp do platformy do końca 2023 roku.

Dlaczego to ważne

Matematyka odgrywa kluczową rolę w edukacji, jednak boryka się z problemami związanymi z efektywnością nauczania. Zrozumienie tych problemów i znalezienie skutecznych rozwiązań jest nie tylko kwestią edukacyjną, ale i społeczną.

Dane udostępnione EduNav pokazują, że matematyka jest przedmiotem, który u większości uczniów wzbudza negatywne emocje. Tylko 24% z nich preferuje naukę matematyki w tradycyjnym, szkolnym otoczeniu.

EduNav wykorzystuje zaawansowane algorytmy i sztuczną inteligencję do indywidualizacji procesu nauczania. Platforma diagnozuje braki w wiedzy i dostosowuje metody nauczania do potrzeb ucznia.

Platforma oferuje również wsparcie dla nauczycieli i rodziców, umożliwiając im dostęp do narzędzi dydaktycznych oraz monitorowanie postępów uczniów.

Inicjatywa EduNav zwraca uwagę na rosnące znaczenie technologii w edukacji. Zastosowanie sztucznej inteligencji do indywidualizacji procesu nauczania to krok naprzód w walce z problemami edukacyjnymi, które dotyczą nie tylko Polski, ale i całego świata. W tym kontekście, działania EduNav można postrzegać jako pilotażowe, które, jeśli okażą się skuteczne, mogą stać się inspiracją dla innych.

Co mówią eksperci

Może zabrzmi to górnolotnie, ale matematyka to kwestia sprawiedliwości społecznej.

Wyższe umiejętności matematyczne przekładają się na zdolności krytycznego myślenia i precyzyjnego rozumowania - mówi Wojciech Majeran, współzałożyciel EduNav. - Kiedy na pewnym etapie edukacji u dziecka pojawiają się problemy z matematyką, to często zrzuca się winę na lenistwo. Jednak winny jest zwykle brak szybkiej i precyzyjnej umiejętności identyfikacji luk w wiedzy ucznia oraz dopasowanych do jego możliwości metod wsparcia. Nasz platforma od tego właśnie zaczyna - diagnozuje konkretne luki edukacyjne i dostarcza dokładnych wskazówek umożliwiających opanowanie tych zagadnień, w ramach których wykryto deficyt wiedzy. Wykorzystuje do tego technologię AI oraz grywalizację i pozytywną gratyfikację.

Co dalej

Jeżeli inicjatywa EduNav okaże się sukcesem, możemy oczekiwać, że technologie AI staną się coraz bardziej powszechne w polskim systemie edukacji. To otwiera drogę dla innych innowacji, które mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki uczymy i uczymy się.

Anonimowe badanie EduNav jest dostępne w wersji dla rodziców i opiekunów oraz dla uczniów.

Foto: Freepik. Treść w oparciu o materiał prasowy