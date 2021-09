Zmiany po konsultacjach Polskiego Ładu - 4,9 proc. składki zdrowotnej dla rozliczających się liniowo

Dla podatników rozliczających się liniowo składka zdrowotna wyniesie 4,9% od dochodu zamiast pierwotnie zapowiadanych 9%, ale z zastrzeżeniem, że nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia. Składka minimalna wyniesie więc dla tej grupy podatników 270 zł – ta kwota będzie też obowiązywać rozliczających się według karty podatkowej.

W przypadku ryczałtu podstawą składki zdrowotnej będzie przeciętne wynagrodzenie, ale ostateczna kwota zostanie wyliczona od rocznych przychodów. Progi procentowe wyniosą 60% przeciętnego wynagrodzenia dla osiągających rocznie przychody do 60 tys. zł, 100% przeciętnego wynagrodzenia dla przychodów nie przekraczających rocznie 300 tys. zł, a powyżej tej wartości – 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Nowe terminy płatności składek

Ważna zmiana dotyczy również terminu płatności składki do ZUS. Obecnie można ją uregulować do 5., 10. lub 15. dnia miesiąca. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w tym roku powinni jeszcze opłacać składkę do 10. Jednak zgodnie z nowymi zapisami Polskiego Ładu, termin płatności zostanie przeniesiony na 20. dzień miesiąca po miesiącu, za który należy zapłacić. Podatnicy będą więc mieli czas na wyliczenie dochodu, na podstawie którego zostanie ustalona podstawa opodatkowania.

Nie zmieniają się natomiast plany dotyczące składek dla rozliczających się według skali podatkowej. Kwota wolna od podatku ma zostać podniesiona do 30 tys. zł, a drugi próg podatkowy do 120 tys. zł. Przy jego rozliczaniu będzie stosowana stawka 32%. Składka zdrowotna dla korzystających ze skali podatkowej wyniesie 9% od dochodów.

Autor: Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w firmie inFakt