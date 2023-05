Zmiana zawodu bez lęku - praktyczne wskazówki na temat przebranżowienia

Zanim dokonasz zmiany, warto dokładnie przeanalizować swoje opcje. Przemyśl, jakie umiejętności i talenty posiadasz, co Cię motywuje i jakie branże lub zawody mogą Cię zainteresować. Poszukaj informacji na temat wymagań, które są potrzebne w tych dziedzinach i zastanów się, czy masz wystarczające umiejętności, by móc zmienić branżę.

Im więcej wiesz na temat nowej dziedziny, tym mniej przerażająca ona będzie. Przeczytaj o nowych trendach, słuchaj podcastów lub obejrzyj wideo związane z nową branżą. Możesz również rozważyć udział w kursach lub szkoleniach, które pomogą Ci poznać nowe umiejętności.

Lęk przed zmianą

Podjęcie nowej pracy wiąże się z ogromną zmianą w życiu. Badania pokazują, że jest to jedna ze zmian, której obawiamy się najbardziej i która wywołuje w nas największy opór. To wyjaśnia dlaczego tak wielu ludzi tkwi na znienawidzonych stanowiskach, mimo, że obiektywnie mogłoby być w zupełnie innym miejscu.

Punktem wyjścia dla wprowadzenia zmian jest uświadomienie sobie, że twoje emocje są jak najbardziej na miejscu i nie ma nic złego w tym, że boisz się zmiany. To zupełnie naturalny stan będący wypadkową wielu różnych emocji, które rodzą się w twojej głowie w obliczu porzucenia status quo. Zmiana pracy wiąże się z jednej strony z niepokojem, lękiem, niepewnością, z drugiej zaś z ekscytacją, zaciekawieniem i radością. Nic więc dziwnego, że trudno jest podjąć decyzję gdy targają tobą tak sprzeczne emocje. Akceptacja takiego stanu rzeczy jest absolutnie konieczna, by móc pójść dalej.

Jak zbudować w sobie siłę i odwagę do podejmowania zmian?

Zacznij od tego by dobrze poznać samego siebie. Zastanów się jakie są twoje mocne strony, co daje ci przewagę nad innymi osobami w kontekście wykonywania wymarzonego zawodu, co pomagało ci w dotychczasowej pracy i dlaczego właśnie ten nowy zawód chciałbyś (chciałabyś) wykonywać. Przypomnij sobie też swoje słabsze strony i zastanów się czym je możesz nadrobić, skąd możesz zdobyć zasób, którego w tym momencie ci brakuje, lub czym możesz go zastąpić. Jeśli masz trudność z dostrzeżeniem własnych zalet, spytaj o nie swoich dotychczasowych współpracowników, przyjaciół, rodzinę. Prawdopodobnie zdziwisz się jak wiele masz cennych zasobów.

Dodatkowym zewnętrznym zasobem może być mentor, czyli osoba, która pomoże ci w przystosowaniu się do nowej branży, wesprze cię w procesie zwiększania pewności siebie i redukcji lęku. Poszukaj mentora wśród osób, które pracują w Twojej wybranej dziedzinie i poproś o radę lub wsparcie.

Jak przekuć niepewność związaną ze zmianami w pozytywną energię?

Zmiana zawodu zawsze wiąże się z pewnymi kosztami, wynikającymi w dużej mierze z ryzyka, które musisz zaakceptować. Z drugiej strony coś pcha Cię w kierunku tej zmiany. To nagroda, która na ciebie czeka - wymarzona praca, lepsze zarobki, poczucie samorealizacji lub coś zupełnie innego. Przypomnij sobie co sprawia, że bierzesz pod uwagę wprowadzenie zmiany i przyjrzyj się temu co cię przed tą zmianą hamuje. Zważ swoje koszty, konsekwencje czarnych scenariuszy oraz to jaka nagroda może na ciebie czekać i poszukaj takiego punktu, gdzie nagrody ważą więcej niż podejmowane ryzyko. Samo znalezienie takiego punktu będzie motywujące i da siłę do walki o marzenia. Zdefiniuj kroki, jakie musisz podjąć, aby osiągnąć sukces w nowej branży. Ustal terminy i cele, które chcesz osiągnąć w ciągu określonego czasu.

Jak rozpocząć zdobywanie nowych kompetencji bez zniechęcania się w trudniejszych momentach?

Zdobywanie nowych kompetencji cyfrowych wymaga czasu i wysiłku. Ważne jest, aby nie zniechęcać się w trudniejszych momentach i dążyć do swojego celu.

W Internecie można znaleźć wiele kursów, poradników i materiałów edukacyjnych na temat różnych narzędzi i technologii. Możesz zacząć od podstawowych umiejętności, takich jak obsługa komputera, przeglądarki internetowej, edytora tekstu itp., a następnie poszerzać swoje umiejętności w miarę postępującego rozwoju. Do twojej dyspozycji są również różnego rodzaju kursy online, zarówno darmowe, jak i płatne. Możesz znaleźć kursy na temat programowania, projektowania graficznego, marketingu cyfrowego i innych dziedzin. Wiele z tych kursów oferuje certyfikaty, które mogą być dodane do twojego CV. Pamiętaj, że im więcej wiesz na temat nowej dziedziny, tym mniej przerażająca ona będzie. Możesz przeczytać o nowych trendach, słuchać podcastów lub obejrzeć wideo związane z nową branżą. Innym sposobem jest porozmawianie z ludźmi, którzy już w niej pracują.

Jeśli chodzi o reskilling, czyli proces przekwalifikowania w obliczu zmian technologicznych i cyfrowych, warto skorzystać z trzech kluczowych strategii: komunikacja i przejrzystość, wsparcie ze strony kierownictwa i kolegów oraz dostarczanie elastycznych i spersonalizowanych ścieżek nauki. Ważne jest, aby pracownicy mieli jasne informacje na temat celów, korzyści i planów związanych z reskillingiem oraz elastyczne metody nauki, które umożliwią im dostosowanie procesu przekwalifikowania do własnych potrzeb, umiejętności i tempa pracy.

Kluczowe elementy efektywnego programu reskillingu

Komunikacja i przejrzystość

Regularne i jasne informowanie pracowników o celach, korzyściach oraz planach związanych z reskillingiem jest kluczowe. Zrozumienie "dlaczego" oraz "jak" zmiany wpłyną na ich zawodowe życie pomoże pracownikom zaakceptować proces przekwalifikowania.

Wsparcie ze strony kierownictwa i kolegów

Kierownictwo powinno być zaangażowane w proces reskillingu i służyć jako źródło wsparcia dla pracowników. Wprowadzenie programów mentoringowych czy grup wsparcia może także pomóc pracownikom w radzeniu sobie z lękiem i niepewnością.

Dostarczanie elastycznych i spersonalizowanych ścieżek nauki

Udostępnianie różnorodnych materiałów szkoleniowych oraz oferowanie elastycznych metod nauki pozwoli pracownikom dostosować proces przekwalifikowania do własnych potrzeb, umiejętności i tempa pracy.

Na zakończenie warto podkreślić, że każdy z nas ma swój własny czas na dokonanie zmiany i nie ma potrzeby się spieszyć. Zmiana zawodu to proces, który wymaga czasu, cierpliwości i wysiłku. Dlatego ważne jest, aby pójść po drodze zmian zamiast przed nią uciekać. Wszystko zaczyna się od decyzji i podjęcia pierwszego kroku w kierunku swojego celu.

Adrian Siemieniak, Future Collars, Business Development Manager

Future Collars oferuje spersonalizowane kursy, które pomagają w rozwoju i zdobywaniu nowych umiejętności,