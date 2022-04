Zmiana standardu nadawania na DVB-T2 HEVC - jaką antenę telewizyjną wybrać?

Telewizja naziemna DVB-T2/HEVC

W 2022 roku do odbiorców trafi nowy standard sygnału telewizji naziemnej, a mianowicie DVB T2 HEVC. Oznacza to, że wyświetlany obraz będzie lepszej jakości, podobnie jak dźwięk. Pełna zmiana standardu nadawania nastąpi w okresie pomiędzy 28 marca a 27 czerwca 2022 roku (w zależności od regionu).

W ofercie znajdziesz więcej kanałów oraz usługi dodatkowe. Jest to bez wątpienia zupełnie nowy standard, jeśli chodzi o ogólnodostępną telewizję naziemną. Tymczasem bez zmian pozostanie nadawanie takich podstawowych kanałów, jak: TVP1, TVP2, TVP3, TVP Info, TVP Sport, TVP Historia. Nadal będzie to standard nadawania DVB-T/MPEG-4. Wszystko po to, by odbiorcy mogli odpowiednio się przygotować. Niektóre telewizory starszej generacji nie obsługują bowiem nowego standardu.

W nowym paśmie transmisyjnym znajdą się najprawdopodobniej takie kanały, jak: TVP Dokument, TVP Kultura, TVP3 Warszawa, TVP Rozrywka, TVP Kobieta, TVP Polonia – obecnie nadawane w ramach testów.

Czy antena jest potrzebna do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB T2 HEVC?

Teoretycznie wystarczy sam telewizor. Nawet jeśli masz w domu starszy odbiornik (wyprodukowany przed 2011 rokiem), to możesz posłużyć się kablem HDMI. Wówczas odbieranie sygnału w standardzie DVB T2 HEVC powinno być możliwe. Nie oznacza to jednak, że wykorzystasz pełne możliwości tej technologii. Dlaczego przydatna będzie antena telewizyjna?

Mogą występować problemy ze znalezieniem kanałów, a ponadto jakość obrazu i dźwięku może być niesatysfakcjonująca.

Jakość sygnału może być inna w różnych miejscach. Wpływa na nią chociażby odległość miejsca zamieszkania od nadajnika czy przeszkody fizyczne (zagęszczenie budynków, drzewa, wzniesienia itp.).

Nowa TV – naziemna telewizja cyfrowa w standardzie DVB T2 HEVC – odbierana za pomocą anteny umożliwi oglądanie programów w znacznie lepszej jakości obrazu i dźwięku, bez żadnych zakłóceń.

Naziemna telewizja cyfrowa – na jaką antenę się zdecydować?

Do wyboru masz przede wszystkim takie sprzęty, jak:

antena pokojowa

antena zewnętrzna

Ponadto anteny naziemne występują jako anteny pasywne. Innym rodzajem jest antena aktywna.

Anteny pasywne charakteryzują się tym, że odbierają sygnał całą swoją powierzchnią. Można zatem stwierdzić, że im większy obszar anteny – tym lepsza jakość sygnału. Każdy z nas z pewnością kojarzy kształt tej anteny, o wystających ramionach. Tego rodzaju antena jest tania, a także w zasadzie bezawaryjna. Wystarczy odpowiednio ją umieścić, nie potrzebuje też dodatkowego źródła zasilania. Niemniej antenę pasywną najczęściej montuje się dość wysoko, by mogła „zbierać” sygnał. Na odbiór mogą mieć wpływ różnego rodzaju zakłócenia czy bariery fizyczne, a także warunki atmosferyczne.

Tymczasem antena aktywna przekazuje sygnał do urządzenia przetwarzającego. Takie anteny występują w różnych rozmiarach i kształtach, ponieważ odbiór sygnału nie jest uzależniony od powierzchni urządzenia. Niski poziom sygnału nie przeszkadza więc w odbieraniu telewizji naziemnej przez antenę. Taka antena wymaga jednak zastosowania innych sprzętów (wzmacniacz sygnału) oraz dostępu do stałego źródła energii elektrycznej. Jest też droższa.

Anteny pasywne montowane są zwykle w obszarach miejskich, gdzie sygnał jest silniejszy. Umieszczone na dużej wysokości raczej bez większych problemów odbierają sygnał i są praktycznie bezawaryjne. Z kolei na antenę aktywną decydują się mieszkańcy obszarów wiejskich, oddalonych od zabudowań itp. Sprzęt ten pozwala oglądać telewizję bez zakłóceń, nawet gdy jest to teren ze słabym sygnałem. Wybierając antenę, trzeba zatem wziąć pod uwagę miejsce zamieszkania, odległość od nadajnika, potencjalne przeszkody (budynki, drzewa itp.).

Oczywiście można się zdecydować również na antenę pokojową. Jak sama nazwa wskazuje – umieszcza się ją w domu. W związku z tym warto zwrócić uwagę także na design i kolorystykę sprzętu, aby zbyt mocno nie zaburzała aranżacji wnętrza. Ponadto antena musi stać w odpowiednim miejscu – tam, gdzie sygnał jest najsilniejszy. Zastosowanie takiej anteny rekomenduje się w promieniu 10 km od nadajnika.

Zmiana standardu nadawania – przygotuj się na nową jakość

Nie należy się obawiać zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej na DVB T2 HEVC. Jak wspomnieliśmy – jeszcze przez jakiś czas wiele podstawowych kanałów pozostanie na dotychczasowej częstotliwości. Niemniej warto pomyśleć o wzmocnieniu sygnału przy pomocy odpowiedniej anteny. Być może jest to również odpowiedni moment, by wymienić telewizor na nowocześniejszy odbiornik – w pełni dostosowany do standardu DVB T2 HEVC. Pamiętaj jednak, że ostateczny efekt uzależniony jest od różnych czynników, takich jak miejsce zamieszkania i odległość od nadajnika. Antena to sprzęt, który umożliwi oglądanie telewizji bez zakłóceń – bardzo często wystarcza już antena pokojowa lub pasywna, by zyskać nową lepszą jakość.