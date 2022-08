Złomowanie pojazdów Luboń

Złomowanie aut Luboń – przede wszystkim ograniczone zaufanie

Szkoda Ci zakończyć wspólną, długą drogę z autem, które zawodziło? Coraz częściej wystawiało Cię do wiatru, ale w przyjaźni wszystko się wybacza. Koniec sentymentów! Tym bardziej powinieneś tę sprawę pozostawić zawodowcom, którzy dokonają szybkiej i rzetelnej obsługi. Nie zdążysz się obrócić, a po Twoim kumplu zostanie jedynie zaświadczenie o kasacji pojazdu oraz unieważnienie dowodu rejestracyjnego, tablic i karty pojazdu.

Żeby znaleźć firmę, która się tym zajmie, musisz sprawdzić kilka wariantów, najlepiej dzwoniąc albo udając się prosto na miejsce. Należy mieć się na baczności jeśli chodzi o wycenę i ukryte w niej koszty, które są ujawniane po oddaniu auta.

Z takimi procederami nie spotkasz się w Pawlak – złomowanie aut. Wycena jest przejrzysta i co więcej nie płacisz za nią nic. Żadnego doliczania jej gdzieś indziej, nie! Jest ona za darmo!

Jeśli nie masz możliwości dowiezienia wraku, to żaden problem. To Tobie ma być wygodnie i komfortowo. Firma Pawlak odbierze pojazd, nawet jeśli jest niesprawny i musi być wieziony na lawecie. No i najważniejsze - na to wszystko nie wydasz ani jednego grosza!

Przedsiębiorstwo z tradycjami, bo oparte na rodzinie, zobowiązuje do bycia profesjonalnym i rzetelnym. Ich specjalizacją jest złomowanie aut Luboń oraz inne miejscowości w całej Wielkopolsce.

Który szrot jest legalny?

Główne kryterium to posiadanie uprawnienia do prowadzenia punktu demontażu pojazdu. Jest ono nadawane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Informację tą możesz zweryfikować na stronach danego samorządu województwa.

Takie pozwolenie to duża odpowiedzialność. Należy przestrzegać prawa, ewidencjonować wszelkie substancje szkodliwe i umiejętnie się z nimi obchodzić, tak samo jak z resztą odpadów. Przykładowo akumulatory powinny być składowane tak, aby uniemożliwić rozlanie się kwasu do gleby. Do czynności złomowiska należy także zabezpieczenie poduszek powietrznych, aby nie zrobiły komuś krzywdy przy niekontrolowanym wybuchu. Takie firmy powinny mieć samoświadomość, że ochrona środowiska i bezpieczeństwo jest priorytetem.

Niestety wiele szrotów nie przestrzega przepisów i dyrektyw. Nielegalne złomowiska działają przeciwko ekologii. Dla nich liczy się tylko zysk, więc bez żadnych skrupułów zatruwają środowisko.

Kasacja pojazdu jest zgodna z prawem, kiedy otrzymasz dokumenty, umożliwiające wyrejestrowanie auta w Urzędzie Komunikacji. Dzięki temu masz możliwość odzyskania reszty pieniędzy ze składki OC.

Nie mam dowodu rejestracyjnego albo karty pojazdy. Co teraz ze złomowaniem?

Nie ma znaczenia, z jakiego powodu nie masz danego dokumentu. Jeśli rzeczywiście jest to Twoje auto, to bez problemu je zezłomujesz. Jak? Wystarczy udać się do Urzędu Komunikacji. Tam powinieneś wypełnić oświadczenie o nieposiadaniu dokumentów lub okazać zaświadczenie wydane przez policję o ich kradzieży albo zatrzymaniu. Jeśli nie zdążyłeś zarejestrować auta na siebie, to będzie potrzebny dokument, że faktycznie Ty jesteś właścicielem. Dla auta firmowego należy mieć wydruk z KRS-u. Jeśli pojazd ma więcej właścicieli i nie stawili się w danym urzędzie, to powinni przekazać pełnomocnictwo. Po wszystkim dostaniesz dokument, który umożliwi złomowanie auta.

Pawlak – złomowanie pojazdów to najlepsza, bo ostatnia droga dla Twojego już wysłużonego auta. Będziesz zadowolony z ich szybkiej i rzetelnej obsługi. Pamiętaj o transporcie za darmo, także na lawecie!

Punkty skupu są do Twojej dyspozycji w trzech województwach: wielkopolskim, lubuskim i dolnośląskim. Szerokiej drogi w nowym aucie! Resztą w pełni profesjonalnie zajmą się oni.