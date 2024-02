Zgubiłeś bagaż w pociągu? Poszukaj go w internetowym wykazie rzeczy znalezionych

Tylko w ubiegłym roku pasażerowie PKP Intercity zostawili łącznie ponad 13 tys. przedmiotów w pociągach przewoźnika. Jednak już z początkiem lutego osoby, które zostawiły swój bagaż w danym pociągu mają możliwość zweryfikowania, czy dany przedmiot znajduje się w wykazie rzeczy znalezionych. Automatycznie publikowane zestawienie jest dostępne na stronie przewoźnika a w specjalnym oknie wyszukiwania można sprawdzić czy dany bagaż bądź zagubiony przedmiot został odnaleziony.

Informacje o rzeczach znalezionych są automatycznie publikowane na stronie www.intercity.pl w zakładce Obsługa Pasażerów, a dalej Odbiór zagubionego bagażu. Wprowadzony wykaz online rzeczy zagubionych pomoże przede wszystkim na udzielenie klientom szczegółowej informacji o statusie rzeczy znalezionej w czasie rzeczywistym.

Wykaz rzeczy znalezionych

Zgubiony lub pozostawiony w pociągu bagaż lub rzecz nie oznacza, że przepadł on na zawsze. Pracownicy obsługi danego pociągu regularnie kontrolują wagony, a znalezione rzeczy trafiają do wyznaczonych punktów.

Do najczęściej powtarzających się rzeczy jakie pasażerowie zostawiają w pociągach należy mała elektronika, np. ładowarki do telefonów czy laptopów, telefony czy właśnie laptopy, kluczyki do samochodu, części garderoby: czapki, rękawiczki czy marynarki, okulary, portfele, a także parasole. Często znajdywane są także torebki z żywnością i zabawki.

Dzięki wprowadzonym zmianom w procedurach dotyczących rzeczy znalezionych na stronie przewoźnika, mamy możliwość zweryfikowania:

daty znalezienia danego przedmiotu,

numeru pociągu w jakim bagaż lub przedmiot został znaleziony,

relację pociągu,

stację znalezienia,

co zostało znalezione.

W celu ustalenia miejsca zdeponowania rzeczy znalezionej należy skontaktować się z dowolnie wybranym punktem rzeczy znalezionych. Wykaz takich punktów znajduje się na stronie PKP Intercity pod linkiem: odbiór zagubionego bagażu >>

Należy pamiętać, że na odbiór danego bagażu czy przedmiotu są 3 dni od daty zdeponowania go w wyznaczonym punkcie.

W przypadku konieczności ustalenia późniejszego terminu odbioru pozostawionego bagażu, należy skontaktować się przed upływem wskazanego terminu 3 dni z konkretnym punktem, w którym został on zdeponowany.