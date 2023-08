Zegarek męski na prezent urodzinowy - jaki wybrać?

Jaki zegarek męski warto wybrać na urodziny?

Na ten moment na rynku rozróżniamy różne modele zegarków męskich. Przeglądając oferty sklepów stacjonarnych oraz sklepu internetowego bez najmniejszego problemu znajdziesz perfekcyjny zegarek męski, który nada się na prezent – zarówno dla chłopca, jak i dorosłego mężczyzny. Zanim zdecydujesz się kupić konkretny model zegarka męskiego, zwróć uwagę na takie aspekty, jak:

poziom wodoszczelności,

materiał wykonania koperty i paska,

mechanizm zastosowany w obudowie – najczęściej kwarcowy,

rodzaj szkła na tarczy,

kolor tarczy i koperty,

kształt zegarka,

renoma producenta,

okres gwarancji,

szerokość paska i średnica tarczy.

To podstawowe parametry, które pomogą Ci wybrać idealny czasomierz, który będzie świetnym prezentem urodzinowym dla mężczyzny. Praktycznie każdy zegarek męski jest nieco masywniejszy w porównaniu do modeli dla kobiet, aczkolwiek nie ma tu jednoznacznej zasady. Na rynku znajdziesz też modele zegarków, które są subtelne i pięknie prezentują się na chudszej męskiej dłoni w zestawieniu z koszulą i pełnym garniturem.

Jeśli zamierzasz kupić zegarek męski na urodziny, raczej nie kieruj się wyłącznie ceną czasomierza. Ta powinna odgrywać drugorzędną rolę. Liczy się funkcjonalność, jakość wykonania oraz nienaganny wygląd, który zadowoli obdarowaną osobę – w tym przypadku mężczyznę lub chłopca.

Zegarki męskie na prezent urodzinowy – klasyczny, sportowy czy może multimedialny?

Nie da się jednoznacznie wskazać, jaki będzie najlepszy zegarek męski, który nada się na prezent urodzinowy. W tym przypadku najważniejsze jest to, aby spełniał oczekiwania osoby, która otrzyma go jako upominek. Przykładowo: mężczyzna, który na co dzień pracuje w banku i prowadzi poważny tryb życia, najprawdopodobniej najbardziej ucieszy się z zegarka klasycznego, eleganckiego.

Dla osób aktywnych fizycznie strzałem w dziesiątkę będzie zegarek męski sportowy, który dodatkowo zostanie wyposażony w wiele praktycznych funkcji, np. stoper, minutnik, kompas, GPS czy nawet licznik kroków.

Możesz też wybrać zegarek męski w nieco nowocześniejszej odsłonie, czyli w pełni elektroniczny model. Takie urządzenie najczęściej można połączyć z telefonem przez Bluetooth, a dodatkowo realizować płatności zbliżeniowe bezpośrednio zegarkiem, czyli smartwatchem.

Męski zegarek urodzinowy – czy to spory wydatek?

Na szczęście nie! Zakup zegarka męskiego jako prezent urodzinowy to wydatek zaczynający się już od 200-300 złotych w górę. Tak naprawdę ostateczne koszty zakupu zegarka męskiego na prezent są zależne od tego, jaki model wybierzesz, a także od renomy producenta czasomierza. Dodatkowo musisz wiedzieć, że im więcej funkcji zegarka, tym wyższa będzie jego cena.

Standardowe modele klasycznych czasomierzy bez zbędnych „bajerów” są nieco tańsze w porównaniu do smartwatch lub zegarków sportowych, które najczęściej mają wiele praktycznych funkcji.

Jeśli chcesz podarować komuś naprawdę piękny i praktyczny prezent – zdecyduj się na zegarek męski, a na pewno nie pożałujesz. To świetny pomysł na upominek zarówno dla mężczyzny, jak i chłopca – niezależnie od okazji.

Interesujesz się marketingiem dla swojej strony internetowej? Odwiedź stronę 4rtweb.pl aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Foto: Freepik, treść: materiał partnera