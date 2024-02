Zastrzeżono już ponad 2 mln numerów PESEL. Czy od czerwca Polacy będą skutecznie zabezpieczeni przed wyłudzeniami kredytów?

Cwani i przebiegli – chcą przechytrzyć nawet bank

Sztuczna inteligencja „pręży muskuły” tworząc coraz bardziej realistyczne obrazy, filmy, dźwięki. Sprzyja ona też oszustom, którzy zyskali narzędzie zdolne do symulowania realnych sytuacji m.in. telefon z banku. Oszuści stają się coraz bardziej wyrafinowani w swoich przedsięwzięciach, zaskakują pomysłowością i przebiegłością, co nawet dla osób o wysokiej świadomości zagrożeń, staje się coraz trudniejsze do wychwycenia.

Pomimo stale prowadzonych akcji edukacyjnych, informacji medialnych, ale też mimo licznych zabezpieczeń, narzędzi czy procedur ochronnych wciąż złodzieje potrafią zaskakiwać i niechlubnie osiągać swoje cele. Ofiarami oszustwa padają nie tylko starsze osoby, ale też wysoko-świadomi konsumenci, młodzież czy nawet instytucje finansowe.

Próby wyłudzeń kredytów czy zawarcia umów abonamentowych na nieswoje dane zdarzają się na co dzień, a gdy dojdzie do takiego przestępstwa – problemy wówczas mają - zarówno wierzyciel, jak i osoba, której dane zostały skradzione.

Rejestr zastrzeżeń PESEL rozwija skrzydła

Od 17 listopada 2023 r. Polacy mają możliwość zastrzeżenia swojego numer PESEL w nowopowstałym rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. Od tego momentu do 21 lutego b.r. do rejestru wpłynęło 2 003 500 zastrzeżeń i 37 700 cofnięć procedury – wskazuje Centralny Ośrodek Informatyki.

Celem rejestru jest wzmocnienie ochrony przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych osobowych. W szczególności instytucja ta ma ograniczyć skalę zjawiska zaciągania na skradzione dane zobowiązań finansowych i majątkowych.

Jednak obecnie rejestr jeszcze nie w pełni spełnia swoją rolę, bo aby się to stało, konieczne jest zobligowanie kluczowych instytucji do weryfikacji numerów PESEL w bazie.

Przepisy, które zobowiążą m.in. banki, instytucje pożyczkowe, notariuszy czy dostawców usług telekomunikacyjnych do sprawdzenia klientów w rejestrze zastrzeżeń PESEL wchodzą w życie jeszcze tym roku – 1 czerwca. Ten obowiązek sprawi, że Rejestr będzie w zdecydowanie większym stopniu chronił obywateli przed kradzieżą danych i jednocześnie zabezpieczał interesy potencjalnych wierzycieli.

Co ważne, warto mieć na uwadze, że samo zastrzeżenie PESELu nie jest stuprocentowym gwarantem niewykorzystania danych, ale znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa i chroni przed potencjalnymi konsekwencjami.

Optyka biznesu

Zgodnie z zamierzeniem ustawodawcy – udzielenie finansowania w sytuacji, gdy numer PESEL był zastrzeżony w rejestrze skutkuje niemożnością domagania się roszczenia z tytułu zawartej umowy, czy też zbycia powstałej wierzytelności. Od 1 czerwca 2024 r. wskazane podmioty będą zobowiązane do sprawdzania, czy dane ich klientów nie zostały zastrzeżone w rejestrze PESEL.

W sytuacji, gdy np. PESEL osoby wnioskującej o finansowanie będzie zastrzeżony, a podmiot mimo to udzieli finansowania – zamyka sobie drogę do dochodzenia roszczeń. Warto już wcześniej rozważyć wdrożenie narzędzi i rozwiązań, które taką weryfikację przeprowadzają, by w momencie wejścia przepisów w życie, mieć przetestowaną tę ścieżkę.

Rozwiązania legislacyjne, zakładając coraz większą ostrożność i uważność przy weryfikacji klientów, mają za zadanie ograniczyć i ukrócić proceder fraudów z wykorzystaniem skradzionych danych. Jednocześnie ustawodawca coraz więcej oczekuje od podmiotów udzielających finansowania, a rozwiązaniem jest albo rozbudowanie wewnętrznych struktur zajmujących się weryfikacją, albo korzystanie z uprawnionych i dostosowanych rozwiązań zewnętrznych, które wypełniają nałożony obowiązek.

W przypadku sprawdzania zastrzeżeń numerów PESEL warto skorzystać z rozwiązań dostarczanych przez podmioty, które na mocy ustawy są do tego uprawnione i będą w stanie dostarczyć wymagane dane. Takie instytucje to m.in. biura informacji gospodarczej, jak np. ERIF BIG. Przeprowadzanie weryfikacji w rejestrze zastrzeżeń to z jednej strony walka z nieuprawnionym wykorzystywaniem danych osobowych, z drugiej sposób na zabezpieczenie instytucji przed ryzykiem poniesienia ewentualnych strat finansowych.

Cezary Ciopiński, Business Development Manager w ERIF BIG