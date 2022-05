Zarządzanie hasłami pochłania czas, pieniądze i energię

W ramach badania „Measuring Password Fatigue: Usability and Cybersecurity Impacts” firma Beyond Identity przeprowadziła ankietę, aby sprawdzić jak zmęczenie hasłami wpływa na codzienne życie oraz pracę. Niemal 40 proc. respondentów stwierdziło, że odczuwa wysoki stopień zmęczenia hasłami. Wymagania dotyczące haseł, obowiązkowe zmiany, pytania bezpieczeństwa i inne działania podejmowane przez organizacje w celu zabezpieczenia ich kont sieciowych i danych wywołują stres w życiu zawodowym oraz prywatnym. Ponad trzy czwarte ankietowanych przyznało, że wpływa to na ich produktywność i energię psychiczną.

Wśród ankietowanych pełnoetatowych użytkowników biznesowych 34 proc. przyznało, że tworzy nowe konta z hasłami przynajmniej raz w tygodniu. Średnio poświęcają 12 minut na utworzenie lub odzyskanie hasła.

Poza wywoływaniem problemów z bezpieczeństwem zmęczenie hasłem kosztuje. Średnio organizacje wydawały rocznie 480 USD na pracownika na czas stracony z powodu problemów z hasłami. W organizacjach, w których pracownicy stwierdzili duże zmęczenie hasłami, koszt ten wzrósł do 670 USD na pracownika.

Na pytanie, w jaki sposób obecnie przechowują swoje hasła, 72 proc. respondentów odpowiedziało, że zachowuje je online, 57 proc. przechowuje na komputerze, a 11 proc. próbuje je zapamiętać. Ludzie w naturalny sposób sięgają po różne metody przechowywania swoich haseł lub zarządzania nimi. Niektórzy używają pakietu Microsoft Office lub pakietu Google Workspace, co oznacza, że ​​zapisują swoje hasła w postaci zwykłego tekstu w dokumencie lub arkuszu kalkulacyjnym. Inni polegają na menedżerze haseł lub funkcji automatycznego zapisywania przeglądarki.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat pojawiło się kilka metod ułatwiających procesy uwierzytelniania. Jeden z przykładów stanowi logowanie jednokrotne umożliwiające pracownikom korzystanie z pojedynczego zestawu poświadczeń w celu uzyskania dostępu do różnych, ale powiązanych aplikacji i kont. Bardzo szybko rośnie też popularność biometrii. Więcej systemów operacyjnych, witryn i aplikacji obsługuje skanowanie twarzy lub odcisków palców w celu zalogowania się na określone konto. Choć jak do tej pory ten sposób jest dostępny przede wszystkim na urządzeniach mobilnych - tłumaczy Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutor rozwiązań Bitdefender w Polsce.

Metody uwierzytelniania bez stosowania haseł stają się coraz bardziej wszechobecne. FIDO Alliance we współpracy z Google, Microsoft i Apple ogłosił niedawno wsparcie dla nowej technologii bezhasłowej, która używałaby kluczy przechowywanych na smartfonie do logowania na pobliskich urządzeniach. Jednak wiele wskazuje na to, że hasła szybko nie znikną, więc chyba najlepszym rozwiązaniem do tworzenia, przechowywania i stosowania poświadczeń we wszystkich kontach i aplikacjach pozostaje menedżer haseł. Na razie jednak wciąż utknęliśmy z hasłami, więc menedżer haseł jest nadal najlepszym rozwiązaniem do tworzenia, przechowywania i stosowania poświadczeń we wszystkich kontach i aplikacjach.