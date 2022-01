Zarobki specjalistów technologii Scala dochodzą do 22 tys. zł, a doświadczonych ekspertów nawet do 34 tys. zł

Scala, stworzona w 2001 roku na Politechnice Federalnej w Lozannie, jest językiem programowania wysokopoziomowego, działającym na JVM (Java Virtual Machine). Według Jetbrains, najczęściej wykorzystywana jest w obszarach takich jak Business Intelligence, Data Science i Machine Learning. Co więcej, korzystają z niej najwięksi gracze na rynku, m.in. Twitter, Netflix i Zalando, a mediany górnych widełek wynagrodzeń specjalistów tej technologii sięgają 22 tys. zł netto na umowie B2B.

Ci, którzy dopiero chcieliby posiąść wiedzę w jej obszarze, mogą skorzystać m.in. z darmowego kursu przygotowawczego, prowadzonego przez szwedzki Evolution.

Programiści Scala. Kim są i jak kształtują się ich zarobki

Jak wynika z danych zebranych przez Jetbrains, największy odsetek (41 proc.) programistów Scala jest w wieku 21-29 lat, natomiast 40 proc. stanowią ci w wieku 30-39 lat. W branży pracują głównie od 6 do 10 lat (27 proc. – największy odsetek wskazań) i między 3 a 5 lat (23 proc.) co pozwala stwierdzić, iż są oni starsi i bardziej doświadczeni. Zdecydowana większość z nich piastuje stanowisko programisty, a część z nich architekta lub analityka danych (kolejno 23 i 20 proc.).

Zapotrzebowanie na zaawansowane rozwiązania IT w firmach niezmiennie rośnie, tym samym specjaliści IT, są na rynku dużo bardziej pożądani niż jeszcze kilka lat temu. Popyt na ich usługi zdecydowanie przewyższa podaż, co wpływa na dynamikę wzrostu wynagrodzeń w tej branży – widać to m.in. w ogłoszeniach o pracę w roku 2022. Z kolei według danych płynących z portalu No Fluff Jobs, w roku 2021 mediana górnych widełek wynagrodzeń dla ofert pracy wymagających znajomości Scali wyniosła 22 tys. zł netto (+VAT) w przypadku kontraktu B2B oraz 18 tys. zł brutto dla umowy o pracę. Doświadczeni specjaliści Scali, mogą liczyć nawet do 34,3 tys. zł netto (+VAT) na B2B oraz do 33 tys. zł na etacie*.

Zalety Scali. Technologia warta uwagi

Scala posiada doskonały system typów i wsparcie dla wzorców programowania funkcyjnego, kompatybilność z ekosystemem Java oraz szeroką gamę bibliotek. Jest językiem wysokopoziomowym, którego dużą zaletą jest zwięzłość, co przekłada się finalnie na łatwiejsze pisanie i lepszą czytelność kodu, a także jego łatwe utrzymanie.

Scala jest językiem z powodzeniem wykorzystywanym w obszarach związanych z pracą na dużych zestawach danych. Scala świetnie sprawdza się w więc takich dziedzinach, jak Data Science, Business Intelligence czy Machine Learning. W branży IT programiści Scala zazwyczaj pracują przede wszystkim w dużych firmach i mogą pochwalić się sporym doświadczeniem.

Jak nauczyć się Scali? Od doświadczonych specjalistów IT

Evolution – globalny twórca i dostawca oprogramowania do gier online – rusza z kolejną edycją bootcampu, kierowaną do tych, którzy chcieliby zgłębić wiedzę na temat programowania funkcyjnego i języka Scala – zarówno dla programistów z doświadczeniem w innych językach programowania, jak i utalentowanych początkujących bez komercyjnego doświadczenia w programowaniu.

– W Evolution mamy ponad 100 inżynierów Scali, tworzących wspaniałą społeczność. Ich czołowi przedstawiciele będą dzielić się doświadczeniem z uczestnikami Bootcampu, uczyć ich języka i bibliotek oraz mentorować im, jak zastosować wszystko w praktyce. Głęboko wierzymy, że Scala czyni programistów szczęśliwszymi. To jest nasz piąty Bootcamp - poprzednie cztery były bardzo udane. Już 70% uczestników Bootcampu Evolution, którzy ukończyli kurs, dołączyło do naszego zespołu jako nowi pracownicy – podsumowuje Juris Krikis, Kierownik Działu Scala i JavaScript w Evolution.

Po ukończeniu kursu, każdy ze studentów otrzyma dyplom potwierdzający pomyślne opanowanie podstaw programowania w języku Scala. To również krok, który przyspieszy dalszy rozwój kariery w branży IT. Ci, którzy osiągną najlepsze wyniki dostaną szansę dołączenia do zespołu Evolution.