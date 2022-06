Zarabiasz na YouTube, Instagramie lub TikToku? Musisz wpisać się do rejestru KRRiT. Za brak wpisu grożą dotkliwe kary finansowe

Wszyscy twórcy treści na platformach takich jak YouTube, TikTok czy Instagram, którzy na tej działalności zarabiają, mają obowiązek zgłoszenia się do wykazu dostawców audiowizualnych usług medialnych, prowadzonego przez KRRiT. To efekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, która weszła w życie w listopadzie ub.r. Z wpisem do rejestru wiąże się szereg obowiązków, a za niedopełnienie tego wymogu grożą dotkliwe kary finansowe. Sprawdź kogo dokładnie dotyczy obowiązek wpisu.