Zalety ręcznie robionych ozdób bożonarodzeniowych

Misterna precyzja i tradycyjne metody wykonania

Ręcznie robione ozdoby świąteczne wymagają wysokich kwalifikacji i całego zespołu specjalistów. Polskie dekoracje świąteczne tworzy się z wykorzystaniem tradycyjnych metod, doskonalonych przez lata. Każdy producent ma też swoje tajniki, które sprawiają, że praca przebiega bardziej efektywnie i ozdoby są trwalsze. Przykładowo w polskiej fabryce Szkło-Dekor, która od ponad siedemdziesięciu lat tworzy wyjątkowe dekoracje bożonarodzeniowe, pracuje pięćdziesięciu wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach rzemieślników i artystów. Możliwość zobaczenia tego procesu na żywo jest wyjątkową okazją do sprawdzenia, jak powstaje magia Świąt, dlatego Szkło-Dekor oferuje możliwość zwiedzania fabryki.

Ozdoby świąteczne ręcznie robione ze szkła powstają dzięki misternym umiejętnościom. Od XIX wieku metody ich produkcji zostały udoskonalone, jednak sam proces wytwarzania dekoracji świątecznych pozostaje zbliżony od pokoleń. Bombki produkuje się w sposób wieloetapowy, od wydmuchania kształtu ze szklanych rurek przez srebrzenie azotanem srebra po malowanie i dekorowanie. Z tego powodu by stworzyć taką ozdobę niezbędna jest praca sztabu mistrzów w swoim fachu.

Najwyższa jakość

Łatwo zauważyć, czym różnią się sztuczne kwiaty od naturalnych lub kupiony wieniec nad drzwi, a ten wykonany samodzielnie ze świeżych gałązek – tak samo jest w przypadku szklanych ozdób na Bożę Narodzenie. Szklane bombki ręcznie wykonane mogą zdobić choinki przez wiele lat, nie tracąc kolorów i niezwykłego wyrazu. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku plastikowych dekoracji, na których często widzimy skazy produkcyjne i niedociągnięcia. Wielu z nas ma w domu świąteczne dzieła sztuki z czasów swojego dzieciństwa. Długo zachowują trwałość i prezentują się wspaniale, zwłaszcza w towarzystwie lampek choinkowych, których delikatne światło pięknie odbija się od ich powierzchni.

Szeroki wybór wzorów

Szklane ozdoby na Boże Narodzenie cechują się większym wyborem wzorów i kolorów, dlatego możesz kupić dokładnie taki model, jaki chcesz, a nie taki, jaki narzucają w danym sezonie producenci. Wzorcownie dużych fabryk obejmują tysiące rodzajów dekoracji na czas Gwiazdki. Są to zarówno wzory bardzo minimalistyczne i nowoczesne, jak i te bardziej tradycyjne – z motywami zimowymi, pejzażami, wizerunkami Mikołaja czy innymi zdobieniami, które przywodzą na myśl świąteczny okres. Ogromny wybór sprawia, że łatwo jest także zaplanować wygląd choinki. Każdy wzór wykonany jest z myślą nie tylko o bieżących, krótkotrwałych trendach, ale też upodobaniach klientów z różnych kategorii wiekowych. Dzięki temu wybór jest naprawdę szeroki. To samo dotyczy kształtów – ozdoby świąteczne ręcznie robione to zarówno kuliste bombki, jaja Faberge, jak i zróżnicowane figurki do powieszenia na choince czy dekorowania świątecznych stołów.

Szkło-Dekor – ręcznie robione bombki choinkowe dla Ciebie

Jeśli chcesz postawić na wyjątkowe dekoracje, które pomogą Ci wprowadzić do domu świąteczną atmosferę, zapraszamy do sklepu firmowego Szkło-Dekor w Piotrkowie Trybunalskim. Każda ozdoba w naszej fabryce powstaje z wykorzystaniem tradycyjnych metod, które sprawiają, że nasze małe szklane dzieła sztuki są niepowtarzalne. Oferujemy również możliwość zwiedzania i udziału w warsztatach, podczas których sprawdzisz swoje zdolności w zakresie tworzenia wyjątkowych ozdób. Przyjedź do Piotrkowa Trybunalskiego i przekonaj się, jak powstaje magia Świąt!