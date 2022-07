Zakup zabawki dla niemowlaka - poradnik

Dopasowane do wieku

Zabawki dla niemowląt muszą być przede wszystkim dopasowane do wieku dziecka. Należy tutaj kierować się oznaczeniami producenta - jeśli sugeruje on, że dany produkt powinny użytkować dzieci po 6. miesiącu życia, nie warto proponować ich młodszym pociechom. Chodzi przede wszystkim o względy bezpieczeństwa. Zabawki dla maluszków co prawda nie zawierają małych, łatwych do połknięcia elementów, jednak z drugiej strony dziecko może się nimi na przykład uderzyć, robiąc sobie krzywdę zupełnie przez przypadek. Ponadto, niemowlaki nie skorzystają w pełni z zabawek, które przeznaczone są dla nieco starszych dzieci. Ich możliwości ruchowe i poznawcze są jeszcze mocno ograniczone, dlatego dobrze jest zaproponować im zabawki dopasowane do ich wieku.

Najpopularniejsze zabawki dla niemowląt

Maluszki najchętniej bawią się różnego rodzaju grzechotkami, szczególnie w pierwszych miesiącach życia. Dobrym sposobem na zainteresowanie ich są również różnego typu książeczki sensoryczne. Początkowo dobrze jest wybierać książeczki w kolorze czarno-białym, które stymulują mózg do pracy. Z czasem można postawić na miękkie wydania, które dziecko może na przykład wziąć ze sobą do kąpieli. Co istotne, książeczki zwykle nie są zapełnione treścią, a jedynie ciekawymi obrazkami, które z pewnością zainteresują dziecko. Jeśli chcemy wybrać zabawki dla chłopca, możemy zakupić maty edukacyjne, klocki czy samochody, jednak te ostatnie muszą być oczywiście dopasowane do wieku dziecka. Tymczasem zabawki dla dziewczynki to różnego typu lalki czy akcesoria dla lalek. Tutaj ponownie - przede wszystkim pilnujemy oznaczeń wiekowych. Co istotne, maluchy bardzo często bawią się zabawkami, które - w teorii - nie są przeznaczone dla ich płci. Czesanie lalki przez chłopca czy wyścigi samochodowe dziewczynek nie są niczym nietypowym. Warto zaakceptować zainteresowania dziecka i dobierać zabawki zgodnie z nimi. Pierwsze oznaki zainteresowań możemy zobaczyć już u niemowlaków w okolicach 10-12. miesiąca życia.

Czym kierować się, kupując zabawki dla niemowlaka?

Jak już wiadomo, jednym z najważniejszych czynników, na jaki należy zwrócić uwagę, kupując zabawki dla niemowlaka, jest oznaczenie wiekowe. Z drugiej strony, wybierajmy wyłącznie najwyższej jakości produkty, które spełniają wszelkie, surowe normy. Dzięki temu mamy pewność, że będą one w pełni bezpieczne dla malucha. Bardzo ważne jest również kupowanie zabawek w sprawdzonych sklepach. Zwykle pochodzą one od znanych producentów, są także odpowiednio przechowywane, ewentualnie usuwane z oferty, jeśli sprzedawca otrzyma informację o jakimkolwiek zagrożeniu, jakie może przynieść użytkowanie konkretnej zabawki. Pamiętajmy, że niemowlaki lubią przede wszystkim różnorodność, która jeszcze lepiej pozwala im poznawać otaczający je świat. Dlatego też wybierajmy dla nich różnego typu zabawki, które stymulują do rozwoju poszczególne zmysły, a także mózg dziecka. Do wyboru mamy przeróżne zabawki edukacyjne, które uczą w nienachalny sposób, poprzez zabawę i miłe spędzanie wolnego czasu w towarzystwie najbliższych osób.