Zaawansowana szczoteczka elektryczna Xiaomi Nandme NX8000 teraz dostępna za 74,85 zł

Xiaomi Nandme NX8000 - najlepsza elektryczna szczoteczka do zębów

Nandme NX8000 dostępna jest na Aliexpress w promocyjnej cenie 74,85 zł.

Prezent dla pierwszych 200 klientów: automatyczne pudełko na nici dentystyczne (oferta ważna do wyczerpania zapasów).

Kod promocyjny to: NX8000P711

Oferta ważna do 21 lipca 2023 r.

Czujnik nacisku dla ochrony zębów

Nadmierny nacisk podczas szczotkowania może uszkodzić zęby i strukturę dziąseł - ostrzegają dentyści. Nandme NX8000 posiada czujnik nacisku, który ostrzega o zbyt intensywnym szczotkowaniu poprzez migające żółte światło i wibracje. Pomoże Ci to rozwijać zdrowe nawyki szczotkowania.

Czujnik ten przypomina również o konieczności wymiany główki szczoteczki co 3 miesiące, co sygnalizowane jest za pomocą niebieskiego wskaźnika. Pozwala to uniknąć potencjalnego skażenia bakteryjnego związanego z długotrwałym używaniem tej samej główki.

2-minutowy timer dla optymalnego szczotkowania

Zgodnie z zaleceniami dentystów, Nandme NX8000 posiada 2-minutowy timer, który zapewnia odpowiedni czas szczotkowania. Co 30 sekund urządzenie wibruje, sugerując moment zmiany obszaru szczotkowania, co gwarantuje skuteczne czyszczenie każdego zęba.

5 trybów szczotkowania dla różnorodnych potrzeb

Nandme NX8000 oferuje pięć trybów szczotkowania: czuły, czysty, biały, polerujący i masujący. Te tryby nie tylko zaspokajają codzienne potrzeby czyszczenia i wybielania zębów, ale także wspierają masaż dziąseł, przyczyniając się do zdrowia Twoich zębów i dziąseł.

200 dni pracy na baterii

Dzięki żywotności baterii wynoszącej aż 200 dni, Nandme NX8000 eliminuje problem częstego ładowania. Nie musisz martwić się o zapasową ładowarkę, kiedy jesteś poza domem.

12 głowic szczoteczek w zestawie - 3 lata bez dodatkowych zakupów

W odróżnieniu od wielu innych elektrycznych szczoteczek do zębów, Nandme NX8000 zawiera w zestawie 12 wymiennych głowic, co pozwala na użytkowanie do trzech lat bez konieczności dokupywania nowych głowic.

3-letnia bezpłatna wymiana

Nandme NX8000 oferuje 3-letnią bezpłatną usługę wymiany. W przypadku jakichkolwiek problemów z jakością, wystarczy zgłosić się do obsługi klienta, by skorzystać z bezpłatnej wymiany.

Xiaomi Nandme NX8000 to zaawansowana szczoteczka soniczna, która uczy, jak lepiej dbać o zęby. Nie przegap okazji na zdobycie tej szczoteczki w promocyjnej cenie 74,85 zł. Dbaj o swój uśmiech za pomocą najnowocześniejszej technologii!

Foto i treść: materiał partnera