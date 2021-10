Yerba Mate - poznaj właściwości przepysznego napoju

Herbata Yerba Mate - co to jest?

Napar przygotowywany z liści ostrokrzewu paragwajskiego zwany jest powszechnie jako Yerba Mate. Jest to niezwykle aromatyczny napój, którego spożywanie jest bardzo rozpowszechnione w Argentynie, Urugwaju, Chile, Paragwaju i południowej Brazylii. Wspomniany ostrokrzew paragwajski uprawiany jest na terenie Brazylii, Paragwaju i Argentyny. Warto podkreślić także, że dobrze zaopatrzony Yerba Mate sklep może posiadać różne odmiany tego produktu. Rodzaje Yerba Mate to między innymi: Yerba brazylijska, Yerba paragwajska, Yerba argentyńska oraz Yerba urugwajska. Napary przyrządzane z tych mieszanek różnią się przede wszystkim smakiem, kolorem oraz rodzajem suszu, z którego przygotowywany jest napar. Warto zauważyć również, że herbaty te mogą się różnić składem. Wyróżniamy klasyczną Yerba, czyli w 100% susz z liści ostrokrzewu oraz Yerba z dodatkami. Najczęściej wykorzystywane są w mieszankach: owoce, zioła oraz przyprawy korzenne. Który susz przypadnie ci do gustu?

Właściwości Yerba Mate

Przygotowanie Yerba Mate wymaga użycia wysokiej jakości suszu, naczynia do zaparzenia napoju, bombilla i wody o temperaturze 70-80 stopni Celsjusza. Tak przyrządzony napar posiada szereg cennych właściwości. Yerba doskonale pobudza, przy czym dodaje mocy i energii do działania. Z tego powodu przez wielu uznawana jest za zdecydowanie zdrowszą wersję tradycyjnej kawy. Dodatkowo jest bardzo bogatym źródłem soli mineralnych oraz witamin. Napar Yerba Mate zwiększa ogólną odporność organizmu, oczyszcza ciało z toksyn, likwiduje objawy zmęczenia, stymuluje wydzielanie soku żołądkowego i reguluje trawienie, pozytywnie wpływa na jędrność skóry, poprawia samopoczucie i posiada znacznie więcej drogocennych właściwości.

Picie Yerba Mate, a dobroczynne właściwości dla organizmu

Do picia Yerba Mate należy się przyzwyczaić, ponieważ napar ten posiada bardzo specyficzny smak. Często bywa on gorzki i niezbyt zachęcający. Susz ten dostępny jest w wielu wariantach, dzięki czemu każdy znajdzie odpowiednią kompozycję dla siebie. Poza tym trzeba dać chwilę czasu kubkom smakowym na poznanie nowego, egzotycznego smaku. Wybierz susz Yerba Mate i zadbaj o swoje ciało w wyjątkowy sposób.