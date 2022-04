Wzdęty brzuch z przyczyn ginekologicznych - co warto wiedzieć?

Wzdęty brzuch u kobiet – przyczyny ginekologiczne

Kobieta w życiu przechodzi różne fazy – okres dojrzewania, ciąża, przekwitanie (menopauza) to tylko niektóre z nich. Na poszczególnych etapach mogą pojawić się objawy charakterystyczne dla danego okresu, związane ze zmianami w gospodarce hormonalnej. Dla przykładu wzdęcia mogą występować w trakcie owulacji, gdy dochodzi do uwolnienia komórki jajowej, przez co podrażniona zostaje śluzówka macicy1.

Trzeba w tym miejscu jednak podkreślić, że objawy takie jak silne wzdęcia w ciąży, podobnie zresztą jak wzdęty brzuch w okresie menopauzy, niekoniecznie muszą być ściśle związane z danym okresem. Wywoływać je mogą także złe nawyki żywieniowe lub choroba, np. endometrioza. Jest to choroba narządów płciowych kobiety, która cechuje się tym, że komórki błony śluzowej trzony macicy (endometrium) obecne są poza jamą macicy2. Dlatego konieczna jest diagnostyka, która wskaże przyczynę wzdętego brzucha.

Diagnostyka i rozpoznanie wzdęć brzucha

Jeśli wzdęcia i gazy stają się bardzo dokuczliwe, przy czym nie da się wskazać samemu przyczyny występujących dolegliwości, należy zgłosić się do lekarza i wykonać badania. Specjalista w pierwszej kolejności przeprowadza z pacjentem szczegółowy wywiad, na którego podstawie kieruje go na określone badania specjalistyczne2.





W diagnostyce endometriozy, która może objawiać się m.in. wzdęciami i gazami, wykorzystuje się szereg różnych badań, w tym m.in.2:

palpacyjne badanie ginekologiczne,

badania obrazowe (USG, TK, MRI),

laparoskopia,

badanie histologiczne.

W przypadku występowania wzdęć, jeśli podejrzewa się problemy ginekologiczne, w pierwszej kolejności warto zwrócić się po pomoc do lekarza rodzinnego lub od razu do ginekologa. Specjalista zleci wykonanie niezbędnych badań, a jeśli to konieczne, skieruje pacjentkę do innego lekarza, np. gastrologa.

Jak sobie radzić ze wzdęciami z przyczyn ginekologicznych?

Lekarz na podstawie wyników badań decyduje o konieczności wdrożenia ewentualnego leczenia. Oprócz stosowania leków przepisanych przez specjalistę powinno się także przestrzegać odpowiednich zaleceń dietetycznych. Należy włączyć do diety duże ilości warzyw i owoców, jednocześnie powstrzymując się od jedzenia pokarmów gazotwórczych3. Posiłki należy spożywać często, najlepiej w jednakowych odstępach czasu, w małych ilościach, bez zbędnego pośpiechu.

Na wzdęcia, ale także inne objawy takie jak uczucie pełności czy odbijanie, można zastosować wyrób medyczny Ulgix Wzdęcia Max. Produkt przeznaczony jest do stosowania w łagodzeniu objawów związanych z nagromadzeniem gazów w żołądku i jelitach powstałych w wyniku fermentacji jelitowej w czasie procesów trawienia4.

Ulgix Wzdęcia Max można także stosować podczas szukania przyczyny gazów i wzdęć, w ramach przygotowania do badań takich jak radiografia, ultrasonografia i endoskopia, wtedy gdy gazy jelitowe powodują wzdęty brzuch. Nagromadzone w przewodzie pokarmowym powietrze może powodować trudności diagnostyczne, a usunięcie go z pomocą Ulgix Wzdęcia Max poprawia jakość uzyskiwanych obrazów4.

