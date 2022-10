Wyzwania logistyczne dla sklepów internetowych

W ostatnich kilku latach obserwujemy dynamiczny rozwój kanału e-commerce. Ogromny wpływ miała na to pandemia, która zmieniła zachowanie kupujących, którzy z zacisza własnych domów dokonywali zakupów internetowych. Wiele osób (szczególnie starszych) musiało przekonać się do e-zakupów, jednak wygoda i bezpieczeństwo oraz dostęp do szerokiej gamy produktów spowodowały, że liczba e-seniorów znacząco wzrosła. Największą bolączką klientów kupujących online nadal pozostaje oczekiwania na zamówiony towar. Odpowiedzią na to jest szybka dostawa poprzedzona efektywnymi i bezbłędnymi operacjami wewnątrzmagazynowymi.