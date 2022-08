Wyposażenie sklepów z odzieżą - jakiego dostawcę mebli wybrać?

Jakie meble powinny się znaleźć w sklepie z odzieżą?

Meble znajdujące się w przestrzeni publicznej powinny być solidne i bezpieczne. Estetyczny wygląd oraz przemyślana konstrukcja wyposażenia sklepu z odzieżą, pomagają zachować porządek w czasie robienia zakupów - ułatwiają też pracę osobom zatrudnionym w sklepie.

Najważniejsze meble do sklepu z odzieżą to:

półki i szafki,

regały - mogą to być wolnostojące meble (dedykowane dużym sklepom) lub panele naścienne, które pomagają wykorzystać jak najlepiej każdy kawałek powierzchni małych butików,

wieszaki na ubrania - stojące wieszaki w formie stelażu lub gondoli umożliwiają klientom swobodne i szybkie przeglądanie ubrań oraz sprzyjają zachowaniu porządku w przestrzeni handlowej,

stoły ekspozycyjne (zwykle ustawiane w centralnej części lokalu),

sofy lub fotele umieszczone w okolicy przebieralni,

lada sklepowa - to wielozadaniowy element wyposażenia, który jest jednocześnie punktem informacji oraz miejscem finalizacji zakupów; duże lady mogą służyć jako dodatkowa przestrzeń do ekspozycji towarów.

Wnętrze sklepu tworzą nie tylko meble, ale także oświetlenie, lustra, manekiny i wszelkie dekoracje, które nadają indywidualny charakter butikowi. Atmosferę lokalu można też podkreśli poprzez dobór muzyki korespondującej ze stylem oferowanych ubrań.

Profesjonalnie zaprojektowane wnętrze butiku generuje zyski

Rozmieszczenie mebli, towaru oraz pozostałych elementów stanowiących wyposażenie sklepu z odzieżą, nie może być przypadkowe. Klient musi czuć się swobodnie w czasie robienia zakupów, półki i regały powinny znajdować się na odpowiedniej wysokości, a cały towar rozłożony w taki sposób, aby kupujący mógł intuicyjnie znaleźć to, czego szuka. Ważna jest też spójność pomiędzy oferowanymi ubraniami a estetyką mebli (ich kolorystyką i materiałem).

Projektując przestrzeń handlową, należy znać mechanizmy marketingowe związane z robieniem zakupów oraz aktualne trendy w aranżacji wnętrz. Profesjonalnie zaplanowana przestrzeń poprowadzi klienta prosto do finalizacji zakupów oraz sprawi, że będzie on polecał nasz sklep znajomym, bo po prostu będzie w nim czuł się dobrze. Warto powierzyć zaprojektowanie wnętrza butiku specjalistom, którzy przygotowali już wiele aranżacji i mogą zaoferować sprawdzone rozwiązania. Firma Ergo Store to producent mebli do sklepu, który już od 12 lat oferuje swoje usługi znanym odzieżowym markom w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. Zapewnia kompleksową obsługę - od projektu (wizualizacja, prototypowanie) poprzez produkcje indywidualnych mebli, aż po ich transport i montaż w lokalu.