Wymiana szybki iPhone 14 – dlaczego nie warto na niej oszczędzać?

Zbita szybka w iPhone – co robić?

Wymienić, czy użytkować dalej nie zwracając na to większej uwagi? Druga opcja kusi, kiedy uszkodzenie jest małe i telefon dalej reaguje na dotyk. W takich sytuacjach pojawia się iluzja, że "może nic się nie stało, przecież działa". Ale nie daj się zwieść. Bez względu na to, czy telefon ze zbitą szybką działa, czy też nie – należy ją jak najszybciej wymienić. Taka szybka powoduje bardzo duże ryzyko pogłębiania się usterki, która sprawi, że smartfon nie będzie się nadawał do dalszego użytku. Nie dopuść do takiej sytuacji i wymień zbitą szybkę!

Ile kosztuje wymiana szybki iPhone 14?

Firma Apple jest znana z wysokich cen. Niestety, ceny serwisowania telefonów Apple są wysokie, jak ceny ich urządzeń. Profesjonalna wymiana szybki iPhone 14 to koszt około 1700 złotych. Profesjonalna to słowo klucz. Przeszukując internet, znajdziesz oferty wymiany szybki za kilkaset złotych. Skąd taka przepaść? Dowiesz się właśnie teraz. Czytaj dalej.

Dlaczego naprawa szybki w Apple iPhone jest taka droga i nie warto na niej oszczędzać?

Podana wyżej cena wymiana szybki może przerazić. Zwłaszcza że wystarczy trochę poszukać w internecie i można znaleźć takie usługi w znacznie niższej cenie np. 500 złotych. Lecz nie bez przyczyny wyżej widnieje dopisek "profesjonalna" przed "wymiana szybki". Czym się różni profesjonalna wymiana za ~1700 złotych od nieprofesjonalnej wymiany za ~500 złotych? Przy profesjonalnej naprawie serwisant wykorzystuje oryginalne szkło, takie, jakie fabrycznie stosuje Apple. To sprawia, że wymiana szybki ma sens – taki zabieg realnie przywraca urządzenie do stanu pełnej, fabrycznej używalności. Natomiast przy taniej usłudze – serwis wymienia zbitą szybkę na tani zamiennik o niskiej trwałości. Taka szybka poprawia jedynie wygląd telefonu, lecz jej jakość i trwałość pozostawiają wiele do życzenia. Dlatego finalnie – lepiej wybrać droższą naprawdę z pewnością wymiany zbitej szybki na nową, oryginalną niż decydować się na tańszą opcję, w ramach której serwis montuje tani zamiennik (który najprawdopodobniej zbije się ponownie przy pierwszej lepszej okazji ze względu na bardzo niską wytrzymałość).

Foto: Unsplash, treść: materiał partnera