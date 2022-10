Wykorzystanie stali nierdzewnej w przemyśle samochodowym na przykładzie wyrobów od Stainless Europe Sp. z o.o.

Elementy nierdzewne w konstrukcji pojazdów

W produkcji elementów, które wymagają wysokiej trwałości i odporności na korozje, wykorzystanie stali nierdzewnej jest najlepszym wyborem. Możliwość kształtowania materiału, niepodatność na korozję oraz szansa na wykonanie wizualnie atrakcyjnych powierzchni to główne zalety stali nierdzewnej stosowanej w przemyśle samochodowym. Wyjątkową cechą wyrobów ze stali nierdzewnej austenitycznej jest jej wysoka udarność. Są one wykorzystywane do produkcji takich części, jak elementy instalacji paliwowej, m.in. filtrów paliwa, korbowody, koła zębate, pokrywy łożyskowe, elementy turbosprężarek, elementy układu wydechowego, mocowania lusterek wewnętrznych, zatrzaski pasów bezpieczeństwa, elementy mechanizmu podnoszenia szyb i wiele innych. Najczęściej wykorzystywanymi wyrobami hutniczymi w wymienionych instalacjach bywają: blachy, rury oraz pręty okrągłe ze stali nierdzewnej.

Również stworzenie nowoczesnych gatunków stali typu duplex sprawiło że stal nierdzewna stała się chętniej wykorzystywana. Panuje duże zainteresowanie wśród konstruktorów samochodowych tego typu stalą, którzy chętnie decydują się na korzystanie z jej zalet. Ten rodzaj stopu zaczęto stosować w rurowych instalacjach paliwowych oraz do produkcji cystern.

Wykorzystanie rur bezszwowych ze stali 1.4301 w przemyśle samochodowym

Zastosowanie stali niepodatnej na rdzewienie nie jest ograniczone tylko do stali przetwarzanych poprzez obróbkę plastyczną. Stosuje się także stopy odlewane oraz stal wytwarzaną metodą metalurgii proszków.

Na elementy układu wydechowego stosuje się stal przetwarzaną plastycznie, zaczynając od kolektorów, poprzez rury bezszwowe nierdzewne w gatunku 1.4301 lub wyższym, tłumiki oraz katalizatory spalin. Elementy w pojazdach samochodowych, takie jak wirniki, turbosprężarki, kolektory dolotowe, a także kołnierze dystansowe, tworzy się ze stali kwasoodpornej wykonanej metodą odlewania. Natomiast drobne elementy konstrukcji są wykonywane metodą metalurgii proszków – technologia ta umożliwia bowiem tworzenie skomplikowanych kształtów w małych detalach na szeroką skalę.

W przemyśle samochodowym stosuje się także części ze stali nierdzewnej spiekane ze sobą, jak między innymi: pokrywy łożyskowe, koła zębate, elementy mechanizmu podnoszenia szyb, elementy wałów karbowych, korbowody, mocowania lusterek wewnętrznych, elementy turbosprężarek, elementy układu wydechowego oraz wiele innych. Powyższe części mogą być wykonane z blachy ze stali nierdzewnej oraz prętów okrągłych kwasoodpornych w gatunku 1.4541

Przeznaczenie stali odpornej na korozję w przemyśle samochodowym z przykładowymi, dedykowanymi do zastosowania gatunkami stali:

Poręcze, półki bagażowe - 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4016.

Zewnętrzne i wewnętrzne elementy dekoracyjne - 1. 4301, 1.4307, 1.4016, 1.4113, 1.4526.

Obejmy zaciskowe – 1.4016.

Komponenty zawieszenia, wahacze - 1.4301, 1.4618, 1.4376.

Felgi i obręcze kół – 1.4301, 1.4318.

Elementy wewnętrzne katalizatorów - 1.4818, 1.4835, 1.4833, 1.4845, AISI 442, 1.4762.

Klatki bezpieczeństwa – 1.4301, 1.4318, 1.4618.

Cysterny samochodowe - 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4162.

Elementy karoserii samochodowych (kontrolowane strefy zgniotu) - 1.4618, 1.4376.

System wydechowy - 1.4301, 1.4307, 1.4512, 1.4509.

Obudowy katalizatorów i turbosprężarek - 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4541, 1.4818.

Komponentywewnętrzne turbosprężarek (wirnik) - 1.4835, 1.4845.

Zbiorniki paliwa - 1. 4301, 1.4307.

Podwozia, ciężarówek i autobusów, elementy konstrukcyjne - 1.4301, 1.4307, 1.4003.

Fot. materiał partnera

Źródło: Publikacja partnera