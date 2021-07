Wygodny kredyt gotówkowy – jak znaleźć ten, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania

Odroczenie płatności pierwszych rat

Poszukując idealnego kredytu, powinniśmy zwrócić uwagę na kwestię terminu spłaty poszczególnych rat. Wybór dnia miesiąca, w którym będziemy spłacać kredyt, to nie wszystko. Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest odroczenie płatności kilku pierwszych rat. Dzięki niemu nie musimy się martwić o dodatkowe wydatki w pierwszych kilku miesiącach po podpisaniu umowy kredytowej. Karencja w spłacie pierwszej raty pozwoli na lepsze gospodarowanie domowym budżetem. Odroczenie spłaty pierwszej raty oferuje m.in. Santander Consumer Bank – bank od kredytów. Na przykład Mistrzowski kredyt gotówkowy daje maksymalnie aż 2 miesiące karencji w opłaceniu pierwszej raty.

Możliwość wyboru rodzaju oprocentowania

Dopasowany do potrzeb kredyt gotówkowy pozwala na wybór rodzaju oprocentowania, które może być stałe lub zmienne. W przypadku oprocentowania stałego nasze raty nie będą się zmieniać przez cały okres trwania umowy kredytowej, jeśli nie nastąpi modyfikacja stóp procentowych ze strony Rady Polityki Pieniężnej działającej przy Narodowym Banku Polskim. Jeśli chodzi natomiast o oprocentowanie zmienne, w każdym miesiącu spłaty takiego kredytu rata będzie miała inną wysokość. Dzięki możliwości wyboru rodzaju oprocentowania możemy lepiej zaplanować nasz comiesięczny budżet. Raty malejące, dostępne w ramach zmiennego oprocentowania, to idealne rozwiązanie wówczas, gdy chcemy stopniowo zwiększać naszą zdolność kredytową, planując zaciągnięcie dodatkowych zobowiązań w przyszłości.

Brak ukrytych opłat

Tym, co każdy klient banku ceni w kredytach gotówkowych, jest brak ukrytych opłat. Wygodna pożyczka to taka, w przypadku której nie poniesiemy dodatkowych kosztów rozpatrzenia wniosku czy też wcześniejszej spłaty. Dzięki takiemu kredytowi nie tylko oszczędzimy pieniądze, ale też staniemy się bardziej elastyczni, jeśli chodzi o rozliczenie naszego zobowiązania względem banku.

Szybkość podjęcia decyzji kredytowej i przekazania środków na konto

Pilne wydatki? Przy dobrym kredycie gotówkowym możemy liczyć na przekazanie środków na nasze konto już w ciągu 24 godzin. Po spełnieniu wszystkich formalności wymaganych przez bank w wielu przypadkach już tego samego lub kolejnego dnia będziemy mogli wydawać pieniądze z kredytu. Wielodniowe oczekiwanie na uzyskanie decyzji kredytowej przy kredycie gotówkowej to już przeżytek. Dzięki informatyzacji banków ten proces jest znacznie szybszy niż jeszcze kilka lat temu.

Kredyt gotówkowy przez internet

Chcąc podpisać umowę kredytową w banku, tracimy często wiele godzin koniecznych na dotarcie do placówki i powrót do domu. Na szczęście obecnie wszystkie formalności możemy załatwić przy wykorzystaniu komputera i uzyskać kredyt gotówkowy online. Obecnie często za pomocą zaledwie paru kliknięć i po przeskanowaniu kilku dokumentów uzyskamy sprawnie oczekiwane przez nas środki. Poszukując idealnego kredytu, powinniśmy zatem sprawdzić, czy dany bank pozwala na przesłanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy kredytowej w formie elektronicznej. Często stosowanym rozwiązaniem w kwestii weryfikacji tożsamości przy zawieraniu umowy kredytowej jest zwrotny przelew z innego konta na bezpieczne konto bankowe symbolicznej kwoty, najczęściej 1 złotego. Wykonujemy go z innego konta, na którym mamy podane te same dane osobowe, co we wniosku o kredyt.

Jak szukać wygodnego kredytu gotówkowego?

Poszukiwania najlepszego kredytu gotówkowego wymagają czasu. Same porównywarki kredytów nie będą w takim przypadku wystarczające. Zdobędziemy dzięki nim informacje na temat potencjalnej wysokości raty czy RRSO (czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania). To dlatego warto zwrócić uwagę na opinie klientów poszczególnych banków zgromadzone m.in. na portalach społecznościowych. Uzyskamy przez to dane na temat obsługi kredytu przez bank na podstawie doświadczeń poszczególnych osób. To bardzo ważne, ponieważ dzięki temu zobaczymy, jak wygląda działanie banku w praktyce. Doskonałe opinie zbiera obecnie Mistrzowski kredyt gotówkowy oferowany przez Santander Consumer Bank – bank od kredytów. Wynika to z całej gamy elastycznych rozwiązań stosowanych przez bank przy zawieraniu kredytu i jego spłacie.