Wycieczki szkolne: Czy warto zapisywać na nie swoje dziecko?

Fot. Pexels

Możliwość zwiedzania nowych miejsc, miast

Dzieci są ciekawe, zwłaszcza świata i miast, w których jeszcze nigdy nie były. Wycieczki szkolne to możliwość na pokazanie dziecku czy nastolatkowi nowych miejsc. Jednak nie tylko miasta mogą zachwycić nasze dziecko. Bowiem niektóre dzieci np. interesują się historią. Byłyby więc zapewne zachwycone możliwością zwiedzenia Muzeum Powstania Warszawskiego. Miałoby to dodatkową zaletę edukacyjną. Czasami zdarzają się nawet tanie wycieczki szkolne, które pozwalają wszystkim dzieciom na poznanie jakiegoś wyjątkowego zabytku. Lekcje muzealne czy zielone szkoły są tego przykładem.

Poznanie nowej kultury: Wycieczki dla starszych uczniów

W szkole średniej często organizowane są wycieczki szkolne zagraniczne. Program wycieczki na ogół zawiera intensywne zwiedzanie najważniejszych atrakcji zagranicznego miasta, dzięki czemu uczeń pozna kluczowe zabytki i miejsca dla kultury danego kraju. Nauczy go to nieco języka. Przykładowo wycieczki do Berlina są wspaniałym pomysłem, aby obeznać się z tym trudnym językiem i poznać prawidłową wymowę wielu słów. Natomiast budynki powiedzą wiele o architekturze, tak samo jak zabytki o kulturze. Na taką wycieczkę szkolną jednak potrzebny będzie dowód osobisty, który musimy wcześniej wraz z nastolatkiem wyrobić. Jednak nauczyciel, który zobowiązał się do organizacji wycieczek szkolnych za granicę, powinien odpowiedni wcześniej nam o tym powiedzieć, abyśmy zdążyli wyrobić dziecku dokument tożsamości.

Jak przygotować dziecko na wycieczkę?

Poznaliśmy dwie zalety wycieczek szkolnych. Jednak aby w ogóle zapisać na jedną z podróży swe dziecko, wcześniej musimy omówić z nim to, jak należy się zachowywać na takiej wycieczce. Jeżeli dziecko to rozumie, możemy zgodzić się na jego wyprawę. Niestety jeśli nie, warto dokładnie wytłumaczyć mu dlaczego powinno zachowywać się odpowiedzialnie. Po pierwsze, oczywiście należy poinformować swą pociechę, iż nie wolno jej się podczas zwiedzania oddalać od nauczyciela, a jeżeli już to zrobi i się zgubi: co musi zrobić. Trzeba też wytłumaczyć dziecku, iż musi słuchać poleceń swego wychowawcy czy przewodnika wycieczki. To absolutna podstawa. Później możemy przejść do kompletowania prowiantu oraz ubrań. Musimy więc przygotować ubrania, w zależności od tego, ile dni ma trwać wycieczka, odpowiednie na różne warunki pogodowe.

Poznaliśmy kilka zalet wycieczek szkolnych. Pamiętajmy jednak i o ostatnim punkcie artykułu. Zwłaszcza jeżeli to miałaby być pierwsza dalsza wycieczka naszego dziecka bez nas. Mimo wszystko jednak warto zapisywać dzieci na takowe podróże. Mogą dzięki temu poznać i zwiedzić nowe miasta. Jeśli jednak kwestie finansowe nie pozwalają nam na zapisanie dziecka na wycieczkę, warto poczekać na nieco tańsze oferty. Nawet takie wycieczki bowiem z pewnością sprawią mu radość i zapewnią ogrom rozrywki. Istnieje mnóstwo wycieczek, począwszy od takich do kina czy atrakcji w tym samym mieście, po zagraniczne podróże. Jednak każda z nich ma zapewne wiele zalet, dla których warto rozważyć zapisanie na nią dziecka. Zwłaszcza jeśli są to wycieczki do najpiękniejszych regionów Polski, takich jak np. Góry Stołowe.