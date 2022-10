Wybieramy firany i zasłony do kuchni - na co zwrócić uwagę?

Jak wybrać odpowiednią stylistykę firan oraz zasłon?

Wybór odpowiednich firan i zasłon może być naprawdę skomplikowanym procesem. Wybierając, musimy mieć na uwadze nasze preferencje, czy chcemy, aby sięgały do ziemi, a może jedynie do końca okna? Jednak najistotniejsze jest to, aby ich wygląd (wzornictwo, materiał, kolorystyka) był doskonale dopasowany do stylistyki konkretnego pomieszczenia. Kiedy już znamy styl naszego wnętrza, następnym krokiem jest wybór wyglądu firan i zasłon.

Niezwykle ważny jest ich rozmiar - problem jest mniejszy, jeśli chodzi o zasłony, gdyż te mogą sięgać nawet do podłoża, aczkolwiek jeśli chodzi o firany do kuchni - tutaj jest to bardziej istotnej, a wybór odpowiedniej długości i szerokości firan może przysporzyć nam wiele komplikacji. Przyjęło się, że jeżeli chodzi pomieszczenia takie jak pokoje dziecięce, czy kuchnie - długość firan powinna sięgać parapetów, aczkolwiek te dłuższe sprawdzą się doskonale w salonach i jadalniach.

Firany i zasłony do kuchni - jakie trendy w 2022 roku?

Wybierając firany i zasłony, niezwykle ważne jest to, aby zwrócić uwagę na rodzaj ich zawieszenia. Jest to niezbędne w sytuacjach, kiedy chcemy wykorzystać elektryczne karnisze, które są sterowane między innymi systemem SmartDom. Obecnie mamy takie czasy, kiedy rynek oferuje szeroki wybór różnorodnych tkanin dekoracyjnych między innymi na taśmie marszczącej, która umożliwia efektowne drapowanie, na szelkach, na kółkach, czy też na żabkach, które przypominają dekoracyjne spinacze. W 2022 roku królują krótkie zasłony do kuchni w kolorach ziemi, takich jak beże, brązy i szarości. Jeśli wnętrze urządzone jest w stylu skandynawskim, można powiesić żółte zasłony.

Podczas wyboru zasłon i firan należy przyjrzeć się również ścianom i meblom. Obowiązuje zasada, że chłodne barwy łączymy z chłodnymi, a ciepłe z ciepłymi. Warto posiłkować się kołem barw, nie tylko przy dobieraniu koloru zasłon, ale też przy urządzaniu wnętrza jako całości. Szczególnie efektownie prezentują się wnętrza dobrane na zasadzie tricoloru. Co ciekawe, na tle szarych ścian bardzo stylowo prezentują się białe zasłony, obowiązkowo z białymi firankami.

Fot. materiał partnera

Źródło: Publikacja partnera