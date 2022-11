Wtryskiwacz C-360 - na co zwrócić uwagę?

Dlaczego pompa wtryskiwaczy ulega awarii?

Powodów dla których, pompa wtryskująca zostaje uszkodzona, jest wiele. Od nadmiernej pracy silnika na rezerwie, po słabej jakości paliwo, które dociera do tłoków silnika. Pompa wtryskująca ulega awarii, kiedy zostają zużyte jej poszczególne elementy, na skutek innych czynników, choćby tych wyżej opisanych.

Po czym poznać, że pompa jest do wymiany?

Używając codziennie ciągnika, na pewno doskonale wiesz, jak pracuje jego silnik. Nie powinieneś mieć też problemów z dostrzeżeniem, że dzieje się coś niedobrego z pompą wtryskiwaczy. Kiedy uszkodzeniu ulega ten element najczęstszym symptomem, który ujawnia się jako pierwszy, jest problem z uruchomieniem silnika. Ponieważ sekcje pompy wtryskowej nie są w stanie utrzymać dawki paliwa, nie można uruchomić silnika. Pompa nie trzyma paliwa, toteż nie można odpalić ciągnika, gdyż silnik nie otrzymuje potrzebnej dawki. Rezultatem takiego stanu rzeczy jest to, że próbujesz odpalić silnik, on ‘kręci’, ale nie odpala. Rozgrzany silnik, w którym awarii uległa pompa wtryskująca, długo ‘kręci’ zanim się uruchomi.

W innym wypadku można też zauważyć nierównomierną pracę silnika. Ciągnik zaczyna nieprzyjemnie poszarpywać, można dostrzec 'falujące' obroty, a z komina wydobywają się co jakiś czas czarne kłęby dymu. To sygnał, że warto pomyśleć o pompie wtryskującej. Każda część ma oczywiście swój termin ważności, również wtryskiwacze wymagają wymiany po określonym czasie pracy.

Regeneracja pompy wtryskującej

Awarie związane z pompą wytryskującą należą do częstych w odniesieniu do ciągników. Kiedy zauważymy, że silnik nie pracuje, jak należy, wówczas na myśl przychodzi jedno, mianowicie regeneracja pompy. To dość typowy zabieg, który polega na wymianie części wewnątrz pompy, aby usprawnić jej działanie. Wszystko wygląda dobrze, pod warunkiem, że działa. Źle postawiona diagnoza w odniesieniu do pompy wtryskiwaczy może przynieść więcej strat niż zysku, ponieważ nawet jeśli taki zabieg będzie dużo tańszy, niż kupno nowych wtryskiwaczy, to nie masz gwarancji, że wszystkie podzespoły będą działały, jak należy.

Regeneracja pompy wtryskującej, która jest znacznie tańszym działaniem, to w dalszym ciągu remont starej części. Pomimo tego, że wymienia się elementy wewnętrzne na nowe, to obudowa pozostaje tak samo stara. Nowe części w starej obudowie, (która z czasem też się zużywa) mogą zużywać się znacznie szybciej, a to może jedynie powielać problem z silnikiem na dalszym etapie użytkowania. Koszt regeneracji pompy wtryskującej może być nawet dwukrotnie tańszy niż zakup nowej, ale nie ma się gwarancji, czy podziała na długo.

Nowe wtryskiwacze

Zakup nowych części do ciągnika to gwarancja prawidłowej pracy silnika. Producent, który daje gwarancje na określone części, jest najlepszym potwierdzeniem, że dzięki nowej części silnik będzie pracował prawidłowo. Przy regenerowaniu starych, zużytych części nie ma się takiej gwarancji, a często bywa tak, że problem z pompą wtryskową powraca, jak bumerang, zwłaszcza gdy przyczyna problemu została źle zdiagnozowana. Remont starej części opłaca się tylko wtedy, kiedy zniszczeniu ulegają mało istotne części. Przy uszkodzeniu całego mechanizmu znacznie korzystniej jest kupić nową część.

