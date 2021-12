Wszystkie funkcjonalności aplikacji InPost Mobile

Aplikacja InPost Mobile - wysyłaj paczki bez etykiety

Zaczynamy od największej! W aplikacji InPost Mobile można nadać paczkę bez drukowania etykiety, o każdej porze dnia i nocy, siedem dni w tygodniu, z dowolnego Paczkomatu. Wystarczy wybrać ikonę nadania (strzałeczka) u dołu ekranu głównego, wprowadzić dane paczki, nadawcy i odbiorcy, a następnie zapłacić. Na pierwszym ekranie, który nam się ukaże po dotknięciu ikony nadania, wybieramy rozmiar paczki i metodę doręczenia. Możesz wysłać paczkę w jednym z trzech gabarytów do Paczkomatu lub kurierem pod wskazany adres. Na następnym ekranie wprowadzamy dane odbiorcy i nadawcy: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu odbiorcy (bo numeru nadawcy, którego używamy do logowania w aplikacji, jest już wpisany). Wybieramy też Paczkomat docelowy lub podajemy adres dostawy dla kuriera. Po opłaceniu przesyłki, na przykład BLIKiem, pojawi się ona na liście w aplikacji, a w jej opisie (jak również podobnie jak w mailu od operatora) znajdziemy kod QR. Teraz możesz nadać paczkę wygodnie w Paczkomacie: wystarczy zeskanować kod QR z aplikacji (możesz też wpisać kod nadania na ekranie terminala), a otworzy się skrytka, do której można włożyć paczkę. I tyle, po zamknięciu skrytki paczka została nadana. Bez drukowania etykiety i zbędnych formalności nadasz paczkę z dowolnego Paczkomatu.

Aplikacja InPost Mobile - zdalne otwieranie skrytek

Usługa zdalnego otwierania skrytek jest najnowszym z kilku sposobów na odbieranie przesyłek z Paczkomatów. Działa to tak, że podchodzisz do Paczkomatu, wybierasz przesyłkę z listy w aplikacji i w opisie przesyłki wciskasz przycisk "otwórz". Aplikacja sprawdzi wtedy czy jesteś w pobliżu odpowiedniego Paczkomatu i jeśli jesteś, to otworzą się drzwiczki skrytki z twoją paczką lub paczkami (bo dzięki usłudze Multiskrytka do jednej skrytki Paczkomatu może być włożone kilka twoich paczek). Możesz z tej opcji skorzystać także wtedy kiedy kurier wkłada przesyłki do Paczkomatu, ktoś inny zajmuje terminal urządzenia albo też używa zdalnego otwierania. Tylko uważajcie żeby nie pomylić paczek. Jeszcze prostsze jest otwieranie Paczkomatu za pomocą kodu QR. Kod znajdziesz w opisie przesyłki na liście, dotknij go aby go powiększyć i podetknij go pod skaner w Paczkomacie, a otworzy się skrytka z paczką lub paczkami. No prościej się już nie da! Z obowiązku warto też wspomnieć, że nadal możliwe jest odbieranie przesyłek za pomocą kodu odbioru, który również znajdziesz w opisie paczki w aplikacji. Wybierz opcję odbioru za pomocą kodu z ekranu Paczkomatu, wpisz swój numer telefonu i kod odbioru, a otworzy się skrytka. Ten kod można też wysłać komuś SMS-em z poziomu aplikacji, żeby mógł odebrać paczkę za ciebie.

Aplikacja InPost Mobile - śledzenie przesyłek i powiadomienia

Wiesz zapewne, że za pomocą aplikacji możesz śledzić swoje przesyłki - w każdej chwili możesz wejść w opis przesyłki i zobaczyć jej aktualny status. Ale czy wiesz, że możesz udostępnić przesyłki do śledzenia innym osobom? Wystarczy, że w opisie przesyłki wydasz odpowiednie polecenie, a twoja przesyłka pojawi się na liście paczek innego użytkownika aplikacji. Możesz też wpisać numer czyjejś przesyłki, aby dodać ją do swojej listy. Żeby łatwiej znaleźć przesyłkę na liście możesz też nadać jej indywidualną nazwę, po której łatwo ją zidentyfikujesz. A dzięki powiadomieniom push w ogóle nie musisz jej wybierać z listy, bo w kluczowych momentach dostaniesz odpowiednie powiadomienie: kiedy przesyłka zostanie zamówiona, kiedy paczka wyruszy w drogę, kiedy trafi do Paczkomatu i kiedy zacznie się kończyć czas na jej odebranie. Dostaniesz też powiadomienie o odbiorze paczki. Dotyczy to oczywiście też paczek rodziny i przyjaciół, które obserwujesz. Możesz nawet dostać powiadomienie kiedy znajdziesz się w pobliżu Paczkomatu z twoją przesyłką: włącz powiadomienia w aplikacji i określ zasięg radaru, a aplikacja wyświetli powiadomienie kiedy zbliżysz się do urządzenia z twoją paczką na wskazaną odległość.

Aplikacja InPost Mobile - przedłużanie i przekierowanie paczek

Usługa przedłużenia czasu odbioru przesyłki aktywuje się na dwanaście godzin przed upłynięciem terminu odbioru paczki i pozwala ci na przedłużenie czas na odbiór przesyłki o dodatkowe 24 godziny za niewielką opłatą. Z usługi można korzystać wielokrotnie. Rozwiązaniem innego problemu związanego z niemożnością odebrania paczki, jest opcja przekierowania przesyłki kurierskiej do Paczkomatu, PaczkoPunktu lub pod inny adres na tej samej ulicy (innymi słowy: do sąsiadów).

Aplikacja InPost Mobile - drobne ułatwienia

InPost Mobile ułatwia ci też życie na wiele innych drobnych sposobów. Po pierwsze, gromadzi informacje o wszystkich twoich przesyłkach w jednym miejscu, a lista przesyłek aktualizuje się automatycznie. Za pomocą aplikacji można też zapłacić za przesyłki pobraniowe odbierane z Paczkomatu. Jednym z nowszych usprawnień jest Strefa Ułatwionego Dostępu - w aplikacji możesz zaznaczyć, że chcesz aby twoja paczka znalazła się w jednej z niżej położonych skrytek, co ma być ułatwieniem dla osób niskiego wzrostu albo poruszających się na wózku inwalidzkim. Wreszcie, InPost instaluje czujniki powietrza w Paczkomatach, dzięki czemu w aplikacji InPost Mobile możesz sprawdzić jego jakość.