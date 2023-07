Zamiatanie i mycie za jednym zamachem

Nie wszystkie roboty odkurzające potrafią jednocześnie zamiatać i myć podłogę. Proces ten zazwyczaj wymagał ręcznej zmiany trybów. Tymczasem Roidmi EVA oszczędzi Twój czas, umożliwiając jednoczesne zamiatanie i mopowanie. Nie ma potrzeby przełączania się między tymi trybami. Wystarczy włączyć i zapomnieć, a sprzątanie podłogi zrobi się samo.

Doskonała wydajność czyszczenia

Moc ssania Roidmi EVA to 3200 Pa, co oznacza, że naprawdę bardzo skutecznie zbiera kurz, zanieczyszczenia i włosy. Docenią to szczególnie właściciele długowłosych kotów i psów, którzy mogą teraz w pełni zaufać Roidmi EVA w kwestii usuwania sierści z podłóg.

Urządzenie wyposażone jest również w dwie obracające się ściereczki do mopowania, które szorują podłogę z prędkością 180 obr./min i naciskiem 12N, dzięki czemu pozostawia płytki i podłogi czyste i lśniące. O wydajności mopowania Roidmi EVA może świadczyć na przykład to, że wystarczy jeden przejazd, aby skutecznie usunąć plamy z kawy lub herbaty.

Autoczyszczenie Roidmi EVA sprawi, że nie zabrudzisz sobie rąk

Chociaż odkurzacz automatyczny może ułatwić sprzątanie w domu, konserwacja i czyszczenie ich po każdym użyciu wymagają nie tylko czasu, ale wiążą się także z zabrudzeniem rąk. Nie w przypadku robota Roidmi EVA, który eliminuje ten problem. W trakcie procesu czyszczenia, robot od czasu do czasu wraca do stacji bazowej, aby wyczyścić zabrudzoną nakładkę mopa.

Użytkownicy urządzenia są często pozytywnie zaskoczeni, że robot po czyszczeniu mopu, wraca do tego samego miejsca, aby kontynuować sprzątanie! Częstotliwość ponownego prania mopu można ustawić na 6, 9 lub 12 minut. Dodatkowo, by uniknąć zawilgocenia i pleśnienia, Roidmi EVA wyposażony jest w suszarkę, która wysusza mop po sprzątaniu całego domu.

Koniec z częstym opróżnianiem pojemnika na kurz

Po zakończeniu sprzątania całego domu lub gdy worki do zbierania kurzu są pełne, Roidmi EVA automatycznie wraca do stacji bazowej. Tam zbiera kurz, dezodoryzuje i filtruje zanieczyszczenia, które wpadają do worka na kurz. Te automatyczne operacje nie tylko pomagają skrócić czas potrzebny na codzienne sprzątanie, ale także eliminują potrzebę ręcznego wyjmowania pojemnika na kurz.

Roidmi EVA wyposażony jest w 3-litrowy worek na kurz, który wystarcza na 60 dni. Jest on w 99,9% antybakteryjny i antyzapachowy. Kiedy trzeba go wymienić, użytkownik po prostu go usuwa i wyrzuca. Pozwala to uniknąć wtórnego zanieczyszczenia i jest bardzo przyjazne dla osób uczulonych na kurz.

Roidmi EVA to całkiem bystry robot

Potrafi rozpoznać różne pomieszczenia, takie jak kuchnia, łazienka itp. Czyści tylko te obszary, które użytkownik mu wskaże. Można go ustawić, aby najpierw posprzątał pokój, potem salon, potem kuchnię i łazienkę, w kolejności, którą użytkownik wybierze. W różnych obszarach stosuje różne intensywności czyszczenia.

Na uwagę zasługuje także żywotność baterii robota Roidmi EVA, która wynosi 120 minut. W większości przypadków jest to więcej niż potrzeba do posprzątania całego mieszkania.

Podsumowując, Roidmi EVA, czyli zaawansowany robot czyszczący "wszystko w jednym", może naprawdę zrewolucjonizować sprzątanie w Twoim domu. Urządzenie oferuje efektywne odkurzanie i mopowanie. Wyróżnia się też automatycznym czyszczeniem mopów, odpylaniem i inteligentnym rozpoznawaniem pomieszczeń, oszczędzając czas użytkownika i chroniąc go przed niepotrzebnym brudzeniem rąk. Wydaje się, że może stać się ulubionym robotem w wielu mieszkaniach, nie tylko młodych ludzi, ale także starszego pokolenia.

Foto i treść: materiał partnera