Wózki magazynowe idealne do transportu bliskiego

Jak wybrać wózek magazynowy?

Wybór wózka magazynowego nie jest zadaniem łatwym. Uniwersalne wózki nie zawsze spełniają wszystkie oczekiwania użytkowników i w takich przypadkach konieczne okazuje się nabycie dodatkowego produktu. Wszystko zależy od specyfiki transportowanych przedmiotów oraz od sposobu, w jaki przedmioty mają być ładowane na wózek magazynowy. Jednym z popularniejszych rodzajów wózków magazynowych są wózki paletowe. To popularne urządzenia do transportowania towarów składowanych na powszechnie stosowanych paletach Euro.

Oprócz tzw. paleciaków w magazynach często stosuje się systemowe wózki na pojemniki Euro (pojemniki Euro mają inne wymiary niż palety Euro, w związku z czym nie są to urządzenia, które można stosować zamiennie). Wózki systemowe dostępne są w wielu wariantach, dzięki czemu można dobrać odpowiedni model do każdego rodzaju towaru i do specyfiki każdego magazynu. Ponadto w transporcie, zwłaszcza w magazynach i warsztatach, stosuje się szereg innych wózków, w tym wózki do butli i beczek, schodowe, wózki z dyszlem, z wannami ociekowymi czy wózki piętrowane i schody (schody jezdne zamontowane na platformie wózka).

Aby wybrać dobry wózek magazynowy, trzeba dopasować go do transportowanych ładunków oraz warunków panujących w magazynie. Wózek musi gwarantować oczekiwaną nośność, aby nie doszło do wypadku w trakcie przewożenia przedmiotów. Powinien też być wyposażony w koła dopasowane do podłoża. Warto również zwrócić uwagę na wysokość krawędzi załadunku, liczbę i rodzaj burt oraz na to, czy wózek magazynowy jest wyposażony w odpowiedni uchwyt lub pałąk, o ile jest on potrzebny.

Wózki do transportu, które sprawdzą się w każdym magazynie

Typowy magazyn większości osób kojarzy się z wózkami paletowymi i platformowymi, w tym z wózkami na pojemniki Euro. Wózki paletowe stosuje się zazwyczaj do rozładunku i załadunku przychodzących i wychodzących z magazynu partii towaru.

Wózki na pojemniki Euro to doskonałe narzędzie do transportu mniejszych ilości czy pojedynczych sztuk produktów, których ciężar pozwala na załadowanie ich na wózek bez zastosowania dodatkowego sprzętu.

Wózki na pojemniki Euro , czyli wózki do transportu zaprojektowane zostały do przewożenia skrzynek typu Euro. Ich platforma ma wymiary 600 × 400 mm i zazwyczaj jest wykonana z płyty, co umożliwia przewożenie na wózku także przedmiotów o innych wymiarach. Wózki na pojemniki Euro są dostępne również w wersji z uchwytem lub pałąkiem do prowadzenia. Mogą być wyposażone w burty, które ułatwiają oparcie i ustawienie na wózku większych przedmiotów. Wózki na pojemniki Euro mają solidną konstrukcję, spawaną z profili stalowych. W większości wyposażone są w koła na trolejach i, w zależności od modelu, oferują nośność do 500 kg.

Dobre wózki magazynowe, w tym paletowe i na pojemniki Euro są dostępne w ofercie sklepu z wyposażeniem dla firm przemysłowych Inter-Technik. Szukając wózka, warto dokładnie przejrzeć kategorie poświęcone transportowi i podnoszeniu na stronie dystrybutora. W każdej z nich znajdują się ciekawe modele wózków, które sprawdzają się w wielu polskich magazynach, warsztatach i firmach produkcyjnych z rozmaitych branż.

Wózki magazynowe, o których możesz nie wiedzieć

Szukając odpowiedniego wózka do warsztatu, magazynu lub hali produkcyjnej, warto zapoznać się ze wszystkimi modelami dostępnymi w sklepie Inter-Technik. W jego ofercie dostępne są wózki opracowane pod kątem unikalnych potrzeb specjalistycznych magazynów.

Warto przyjrzeć się bliżej specjalnym wózkom z wannami ociekowymi, wózkom ze schodami, pojemnym wózkom półkowym czy zwykłym jokerom transportowym. Mnogość dostępnych opcji sprawia, że każdy przedsiębiorca znajdzie odpowiednie rozwiązanie dla wyzwania transportowego, jakie stawia przed nim dzień pracy.