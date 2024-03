Winnica Polska - naturalne wino w najlepszym wydaniu

Tajniki produkcji wina i uprawy winorośli

Produkcja wina i uprawa winorośli to sztuka, która wymaga wiedzy, doświadczenia i zaangażowania. Winorośl potrzebuje słonecznego i ciepłego klimatu, miejsca z dobrą ekspozycją na słońce. Gleba musi być przepuszczalna, bogata w cenne składniki odżywcze, a także zrównoważona pod względem pH. Wymagania nie są małe, dlatego winnice rosną tylko tam, gdzie warunki są idealne.

Winorośla występują w różnych odmianach, a każda z nich ma nieco inne wymagania. Winogrona zbiera się po osiągnięciu przez nie pełnej dojrzałości. Z owoców tłoczy się moszcz, który stanowi podstawę wina. Do moszczu dodaje się drożdże, które powodują proces fermentacji. W trakcie produkcji wina dodaje się do niego np. cukru, w zależności od upodobań czy oczekiwanych efektów smakowych. Kiedy wino dojrzeje, rozlewa się je do butelek.

Znaczenie ma także przechowywanie wina - idealna będzie piwnica o zmiennej temperaturze, z dala od światła. Produkcja wina to proces skomplikowany, a sukces wymaga cierpliwości, precyzji i stałego doskonalenia.

Winnica Polska - polskie wina w najlepszym wydaniu

Winnica Niemczańska to prawdziwa perła Dolnego Śląska. Uprawiane tu winorośla mają wprost idealne warunki do wzrostu, dzięki czemu wino zyskuje unikalny smak. Uprawia się tu zarówno winorośla klasyczne, jak i nowoczesne, a każde z nich pozwala na osiągnięcie zupełnie odmiennego smaku. Tym, co cechuje produkowane tu wino jest jego wyjątkowy, unikalny smak.

Polskie winnice, jak i w ogóle turystyka winiarska zyskuje coraz większą popularność. Winorośla pinot noir czy pinot gris to prawdziwa esencja smaku. Polskie winnice są mistrzami w uprawie winorośli, a Winnica Niemczańska jest na to idealnym przykładem. Odwiedzający mogą liczyć na zwiedzanie winnicy, podczas którego będą mieli okazję na poznanie wielu odmian winorośli, zwiedzanie winiarni, a nawet degustacje win. To prawdziwa gratka dla prawdziwych miłośników wina.

Winnica polska - dlaczego warto?

Choć Winnica polska kojarzy nam się przede wszystkim z produkcją wina, jest to miejsce wymarzone wprost dla turystów. Mogą oni wynająć wygodny i komfortowy pokój w hotelu, odpocząć i zrelaksować się w strefie SPA pub skosztować kulinarnych specjałów.

Jednym z kultowych win oferowanych w Winnicy jest białe wytrawne wino Muscaris. Cechuje się ono optymalną kwasowością, zapewnia wyjątkowo orzeźwiający smak, a do tego pasuje do owoców morza, serów czy szparagów. Równie popularne jest wino Riesling. Jest to wino półwytrawne, bardzo orzeźwiające, pachnące jabłkami, pomarańczami czy melonem. Takie połączenie musiało się udać- i uda się! Bo wino smakuje wprost olśniewająco!

Mówiąc o degustacji win, nie sposób zapomnieć o winie Chardonnay Barique. Jest to wino wytrawne, o zapachu brzoskwini, mango i kokosa. Idealnie pasuje np.sushi czy do polskiej cielęciny.

Każde z oferowanych w winnicy win zamknięte jest szczelnie w szklane ciemne butelki. Chronią one przed szkodliwymi promieniami słonecznymi. Serdecznie zapraszamy do Winnicy Niemczańskiej, w której stawia się na najwyższą jakość w najlepszym wydaniu.

Foto: Pixabay, treść: materiał partnera