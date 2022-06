Większość Polaków wymienia smartfony co dwa lata, ale chciałaby częściej. Najem zyskuje na popularności

Prawie trzy czwarte użytkowników smartfonów korzysta na co dzień z jednego urządzenia, ale 28 proc. używa dwóch lub więcej. Najczęściej wybierane są smartfony z systemem operacyjnym Android (86 proc.), a 12 proc. Polaków, głównie osoby młode, używa smartfonów z systemem iOS.

Ponad 30 proc. Polaków używa smartfonów wartych ponad 1000 zł

– Są to głównie urządzenia do 1000 zł. Aż 60 proc. Polaków ma urządzenia właśnie do tej kwoty, natomiast już ponad 30 proc. Polaków używa smartfonów wartych ponad 1000 zł. To o 10 punktów procentowych więcej niż w poprzedniej edycji naszego badania. Najdroższe urządzenia (powyżej 2000 zł) cieszą się największą popularnością w grupie 18–29 lat – mówi agencji Newseria Biznes Anna Kozłowska, dyrektor komunikacji w Digital Care. – Co ważne, Polacy nie tylko kupują droższe smartfony, ale też coraz chętniej dokupują do nich akcesoria.

Najpopularniejsze akcesoria do smartfonów

Wśród najpopularniejszych akcesoriów zintegrowanych ze smartfonami są bezprzewodowe słuchawki (58 proc.) oraz głośniki (40 proc.). Smartwatche nosi 38 proc. badanych, a smartbandy – 22 proc. Znacznie rzadziej integrujemy nasze telefony z samochodem lub telewizorem (po 1 proc.).

Gdzie Polacy kupują telefony?

Z badania Smart Barometr 2022 wynika, że Polacy najczęściej kupowali swoje telefony u operatorów komórkowych (33 proc.), w stacjonarnych sklepach RTV/AGD (26 proc.) oraz na Allegro (13 proc.), a także w innych sklepach internetowych (6 proc.). 82 proc. osób decyduje się na wymianę urządzenia co dwa lata lub rzadziej.

– Jedynie 20 proc. badanych wymienia swój smartfon na nowy co rok lub półtora roku. Natomiast pytani o to, jak często chcieliby wymieniać swój smartfon, aż 40 proc. odpowiada, że chciałoby to robić co roku lub częściej – dodaje Anna Kozłowska.

Powody wymiany telefonu na nowy

Mimo to 60 proc. badanych deklaruje, że korzysta ze smartfona, który ma nie więcej niż półtora roku. To o ponad 10 pkt proc. więcej niż w 2019 roku. Najczęściej wskazywanym powodem wymiany telefonu jest awaria starego urządzenia (44 proc.) lub jego zniszczenie (36 proc.), a także brak wsparcia technologicznego ze strony producenta (25 proc.). 31 proc. wymienia smartfon wtedy, kiedy otrzyma nową, atrakcyjną ofertę.

Jak Polacy płacą za nowe smartfony

Badanie Digital Care i Kantaru pokazało także, że podczas zakupu smartfona Polacy coraz częściej szukają lepszej jakości i wybierają droższe modele. Blisko połowa płaci za nowy telefon jednorazowo kartą lub gotówką, a druga połowa korzysta z możliwości rozłożenia płatności w czasie – dolicza je do swojego abonamentu za usługi telekomunikacyjne lub korzysta z rat 0 proc. Częściej też decydują się na wynajem lub leasing, szczególnie dotyczy to marki Apple.

– W iMad minął rok od czasu wprowadzenia oferty najmu i aktualnie już co trzeci smartfon w naszej sieci jest wynajmowany. Dodatkowo w kanale online jest to już ponad 90 proc. wszystkich urządzeń – wymienia dyrektor komunikacji w Digital Care.

Najpopularniejsze modele to iPhone 13, iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max. Najchętniej na wynajem decydują się klienci indywidualni (41 proc. ogółu klientów sieci iMAD) i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (37 proc.). 22 proc. stanowią klienci korporacyjni – średnie i duże firmy.

– Klienci decydujący się na najem wybierają wszystkie dostępne w ofercie modele telefonów, natomiast dominują urządzenia high-endowe, premium. Telefony są najpopularniejszym przedmiotem najmu, natomiast dość popularne są również laptopy i tablety – uściśla Michał Dąbrowski, członek zarządu i dyrektor finansowy Digital Care.

Korzyści z najmu telefonów

Wśród największych korzyści płynących z najmu wskazywane są możliwość wymiany urządzenia na nowsze w trakcie trwania umowy (70 proc.) oraz niska opłata miesięczna (52 proc.). Eksperci Digital Care dodają do tego jeszcze proekologiczne korzyści – po zakończeniu najmu telefony są odnawiane i ponownie trafiają do dostępnej puli. Tym bardziej że większość klientów planuje wymienić urządzenie, kiedy tylko na rynku pojawi się nowy model telefonu (50 proc.), lub zwrócić urządzenie i podpisać umowę na kolejne (20 proc.).

Od redakcji

Warto pamiętać, aby przed podjęciem decyzji o zakupie smartfona czy to za gotówkę, na raty lub wzięcie w najem, wszystko dokładnie policzyć. Należy przy tym uwzględnić całkowity koszt urządzenia (łącznie z odsetkami i innymi opłatami związanymi ze sposobem nabycia) oraz utratę jego wartości w czasie, po którym zazwyczaj zmieniamy telefon na nowy. Może to się okazać kluczowe, jeśli mamy w zwyczaju odsprzedaż starego urządzenia, bowiem może to znacznie obniżyć koszt zakupu nowego i wskazać nam jaka forma zakupu jest najbardziej opłacalna.