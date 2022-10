Wąska działka i budowa domu – jaki projekt wybrać?

Czym powinny się cechować projekty na wąską działkę?

Obecnie prawo budowlane nakazuje, by działka, na której ma stanąć wolnostojący dom, miała przynajmniej 16 metrów szerokości – i to właśnie działki o szerokości zbliżonej do tego wymiaru nazywane są wąskimi.

I owszem, 16 metrów to, jakby nie było, całkiem sporo. Pamiętajmy jednak o tym, że prawo określa również minimalną odległość ścian budynku od granicy działki. Obecnie są to 4 metry przy budynku zwróconym ścianą z oknami lub drzwiami w stronę granicy lub 3 metry przy budynku zwróconym ścianą bez okien i drzwi w stronę granicy. Dość jasno widać, że takie wymagania nieco ograniczają już możliwości.

Czym zatem powinny się cechować projekty na wąską działkę? Przede wszystkim, wykorzystaniem możliwości wyższych kondygnacji, które sprawią, że zachowamy więcej powierzchni na ogród. Warto też zrezygnować z domów na planie kwadratu czy prostokąta, które zwyczajnie zajmują dużą powierzchnię.

Projekty domów polecane przez Domowe Klimaty na wąską działkę

Wybierając projekty na wąską działkę, spoglądajmy zatem przede wszystkim na następujące propozycje:

domy z poddaszem – generalnie dom z poddaszem znacznie zmniejsza zajmowaną powierzchnię działki w porównaniu do domu parterowego. Na poddaszu można urządzić pokoje dziecięce lub sypialnię oraz pomieszczenia gospodarcze;

– generalnie dom z poddaszem znacznie zmniejsza zajmowaną powierzchnię działki w porównaniu do domu parterowego. Na poddaszu można urządzić pokoje dziecięce lub sypialnię oraz pomieszczenia gospodarcze; domy piętrowe – jeżeli zależy nam na powierzchni typowo użytkowej, dom piętrowy będzie doskonałym wyborem, zmniejszającym o połowę zajmowaną powierzchnię działki w stosunku do domu parterowego.

Projekty domów polecane przez Domowe Klimaty – jedną z bardziej doświadczonych pracowni architektonicznych – to także domy piętrowe i z poddaszem ułożone na planie litery L czy U, które ułatwiają zagospodarowanie przestrzeni ogrodowej.

O czym jeszcze pamiętać, przy wybieraniu projektu na wąską działkę?

Mając do dyspozycji działkę o ograniczonej powierzchni, warto zwracać szczególnie dużą uwagę na układ pomieszczeń. Ze względu na niestandardowy kształt domu, układ poszczególnych pomieszczeń może być nieco skomplikowany, więc zadbajmy o to, by był on jak najbardziej funkcjonalny. Postarajmy się też, by okna w najczęściej użytkowanych pomieszczeniach, takich jak salon, pokój dzienny czy pokoje dziecięce, były umieszczone od strony zachodniej lub południowej.

Znalezienie idealnego projektu domu na wąską działkę nie jest łatwe, ale nie niemożliwe. Warto też poprosić o pomoc profesjonalistów, którzy specjalizują się w tego typu zleceniach. My polecamy pracownie architektoniczne skoncentrowane na wykonywaniu gotowych projektów, takie jak Domowe Klimaty – zapoznaj się z ich ofertą na stronie domoweklimaty.pl.

