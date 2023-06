Wartość marki Igi Świątek kilkukrotnie większa od marki Anny Lewandowskiej. Forbes opublikował ranking najcenniejszych kobiecych marek osobistych 2023

Czwarta edycja rankingu stworzonego przez "Forbes Women" i PSMM Monitoring & More podkreśla znaczenie i wpływ kobiet w różnych dziedzinach. Ranking pokazuje, że sukces nie zależy od wieku, branży czy wykształcenia, a kobiety są ważną siłą napędową i inspiracją dla młodych ludzi.

Iga Świątek, młoda tenisistka, zdobyła pierwsze miejsce, podobnie jak w latach 2021 i 2022, z tym, że tym razem jej medialna wartość znacznie wzrosła, osiągając blisko miliard złotych (988 mln zł)! Drugie miejsce zajęła trenerka fitness, Anna Lewandowska, z medialną wartością 278 mln zł. Na trzecim miejscu uplasowała się również tenisistka, Magda Linette, z medialną wartością 271 mln zł.

W top 10 znalazły się również: Katarzyna Cichopek (239 mln zł), Małgorzata Jamroży – Margaret (229 mln zł), Magda Gessler (221 mln zł), Zuzanna Grabowska – sanah (215 mln zł), Małgorzata Rozenek-Majdan (199 mln zł), Maryla Rodowicz (166 mln zł) i Edyta Górniak (155 mln zł).

Ranking zawiera szeroką gamę profesji, takich jak aktorki, wokalistki, sportsmenki, celebrytki, pisarki, dziennikarki, influencerki i przedsiębiorczynie. Do przygotowania rankingu analizowano ponad 2,7 miliona publikacji. Medialna wartość wszystkich badanych wzmianek wyniosła ponad 11 miliardów złotych, co stanowi wzrost o 2,4 miliarda złotych w porównaniu do ubiegłego roku.

Piotr Zieliński, redaktor "Forbes Women" odpowiedzialny za przygotowanie raportu, podkreśla, że osobisty branding to nie moda, ale prawdziwe oczekiwanie rynku. Izabela Grzechnik z PSMM Monitoring & More zauważyła, że polskie marki osobiste są coraz silniejsze na arenie międzynarodowej.

Ranking można znaleźć w najnowszym wydaniu magazynu "Forbes Women", jak również na stronie internetowej magazynu (dostęp płatny)