5 pomysłów, jak wykorzystać świece zapachowe w Twoim domu

Aromatyczne świece dobre dla zdrowia

Powinniśmy zacząć od tego, że nie wszystkie świeczki zapachowe są dla Ciebie zdrowe. Tak naprawdę tanie produkty z marketu czy drogerii to farbowana parafina, która wydziela toksyny pod wpływem ciepła. Benzen. Formaldehyd. Szkodliwe sole i estry kwasu ftalowego. To są substancje, które mogą dostawać się do powietrza w czasie spalania świeczki. Nic dziwnego, że później boli kogoś głowa. Co więcej, częste wdychanie związków chemicznych tego rodzaju może prowadzić do rozwoju poważnych schorzeń. Dlatego zawsze, ale to ZAWSZE kupuj produkty wytwarzane z naturalnych składników. Świece sojowe to dobry przykład. Do ich kreacji wykorzystuje się ekologiczny wosk sojowy, co może zostać potwierdzone certyfikatem. Polski producent świec YUSH, chociażby, może to swoim klientom zapewnić. Zdrowe świeczki z soi, w dodatku ręcznie robione (!), nie wytwarzają toksyn i można z nich korzystać codziennie.

Zmysłowe świece do łazienki

Świece sojowe 100% idealnie pasują do łazienki, nawet jeśli nie ma w niej wanny. Tak naprawdę wystarczy umieścić do sześciu słoiczków w najbardziej strategicznych miejscach. Na parapecie, przy zlewie, na spłuczce toaletowej i koniecznie przy lustrze. Z tym że tam wystarczy tylko jedna świeczka zapachowa, ponieważ lustro za bardzo odbiłoby światło i tym samym zdominowałoby przestrzeń. Wszakże płytki ceramiczne też odbijają światło, ale w mniejszym zakresie. A tu chodzi przecież o balans. Pytanie teraz, jaki zapach do łazienki?

Polecamy aromaty prosto z lasu. Prysznic w towarzystwie mięty, sosny czy zapachów korzennych to sprawdzony przepis na ukojenie. Równomiernie rozmieszczone świeczki wegańskie o takim właśnie zapachu szybko wypełnią nim łazienkę. Poczujesz się jak pod leśnym wodospadem.

Oryginalny pomysł na wieczór we dwoje

A co, jeśli w planach masz romantyczny posiłek? W takiej sytuacji zwróć uwagę na sojowe świece zapachowe do kolacji, które wcale nie muszą pachnieć różami. Wyrazisty zapach drewna gwajakowego i paczuli pobudzi apetyt jak mało który aperitif. Korzenno-ziemiste aromaty doskonale uzupełniają dania kuchni włoskiej czy francuskiej, gdzie nie brakuje serów. Dodajmy do tego świetne wino i voilà! Wystarczy dwie, trzy świece sojowe o takim charakterze. Można je postawić na środku stołu w otoczeniu paru drewnianych dekoracji w stylu boho. W podobnej tonacji dobierz muzykę, która powinna lecieć w tle. Polecamy zwłaszcza portugalskie fado.

Jaki zapach do sypialni?

Wspólna noc po takiej kolacji na pewno zostanie w pamięci. Efekt można jednak doprawić odpowiednim zestawem zapachowym. Do korzennych aromatów paczuli można już dorzucić trochę róż, jaśminu i pomarańczy. Ułóż wegańskie świeczki zapachowe naprzemiennie po dwie w kilku punktach sypialni. Stworzysz dzięki temu romantyczne oświetlenie, ale i dobrze zbalansowany aromat. Pamiętaj, że zmysłowa kompozycja olejków eterycznych nie powinna przytłaczać. To częsty błąd. Unikniesz go poprzez użycie kwiatowych nut właśnie, które trochę zbiją intensywność korzeni, tworząc zrównoważony klimat.

Jeśli w grę mają wejść jeszcze perfumy, należy je dobrać do zapachu świec. W gruncie rzeczy najlepiej stosować je w minimalnym zakresie, żeby uniknąć wrażenie natłoku i przesady. Ale, mając idealne świece zapachowe do sypialni, tak naprawdę żadne perfumy mogą nie być potrzebne. Zaoszczędzisz dzięki temu pieniądze, ponieważ wysokiej jakości świeczki z naturalnego wosku kosztują tylko ok. 35 złotych. Niewiele, prawda?

Świece zapachowe w pokoju dziecka

Do tej pory sporo mówiliśmy o tworzeniu atmosfery zapachowej dla dorosłych. Niemniej kojące zapachy dla dziecka również mają sporo sensu w domu. W takim wypadku trzeba pamiętać, aby nie szukać zbyt mocnych aromatów. Delikatność i subtelność – to cechy, jakimi powinny wyróżniać się świeczki zapachowe w pokoju dziecięcym. Lawenda z rumiankiem dobrze się do tego nadają. Sprawdza się zarówno w pokoju dziewczynki, jak i chłopca. Jedna świeczka tego typu w zupełności wystarczy, żeby stworzyć kojący klimat, który pozwoli pociechom wypocząć po intensywnym dniu w szkole. Taka delikatna kompozycja zapachowa dobrze łagodzi objawy stresu. Tym bardziej że chodzi tu o ekologiczne świeczki z certyfikatem. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, produkty na bazie parafiny mogą osiągnąć efekt odwrotny i wywołać bóle głowy.

Piękne dekoracje na taras

Świece dekoracyjne na taras to naprawdę dobry pomysł. Można je rozmieścić wzdłuż balustrady czy na stoliczkach. Dziesięć świeczek wystarczy, aby stworzyć przyjemny nastrój na tarasie. W sam raz podczas wizyty znajomych. Zapach w takiej sytuacji powinien być w miarę wyrazisty, ponieważ na otwartej przestrzeni szybciej umyka. A jeśli chodzi o kompozycję aromatów, szczególnie polecamy cytronellę i lawendę z eukaliptusem. To jest bowiem doskonały zapach odstraszający komary. Czy można chcieć czegoś więcej tego lata?

Foto i treść: materiał partnera