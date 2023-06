Warszawa gospodarzem kolejnej edycji Kongresu For Social Media

Praca w social mediach to wyzwania. Wciąż pojawiają się nowe możliwości, podejścia do obsługi klienta, pomysły na strategie sprzedażowe, kanały komunikacji i narzędzia. Jak przekuć ciągłe zmiany na sukces? Kongres For Social Media dostarczy uczestnikom odpowiedzi na te pytania, dając im możliwość nauki, wymiany doświadczeń i nawiązania cennych kontaktów branżowych.

Organizatorzy Kongresu #ForSM starają się, aby każda edycja była unikalna. W czasie dwóch dni uczestnicy będą mogli skorzystać z przerw kawowych, lunchów oraz after party. Komfortowa atmosfera i wiele niespodzianek z pewnością przyczynią się do tego, że uczestnictwo w wydarzeniu będzie niezapomnianym doświadczeniem.

Dlaczego warto uczestniczyć w Kongresie #ForSM?

To wydarzenie oferuje bogaty program pełen praktycznych wskazówek i nowych narzędzi, które pomogą uczestnikom osiągnąć zamierzone cele.

Wśród prelegentów znajdą się doświadczeni specjaliści z branży social media, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Kongres jest miejscem, gdzie spotykają się osoby odpowiedzialne za obecność kont firmowych w social mediach.

Jest to idealna okazja do poznania kolegów i koleżanek z branży oraz nawiązania wartościowych kontaktów.

Kongres #ForSM to również jedno z najstarszych wydarzeń w Polsce (odbywa się nieprzerwanie od 2014 r.) oraz wysoko ocenianych przez uczestników, jeśli chodzi o merytorykę SoMe (5,6/6 pkt).

Dla uczestników VIP przewidziano praktyczne bonusy

Do biletu VIP standard i VIP live streaming dodawane są w prezencie wykłady z ostatnich edycji! Wśród bonusowych wykładów znajdują się m.in. tematy:

AI – w służbie social media – co musisz wiedzieć, co już działa. Pomysły, inspiracje i podpowiedzi.

Reklama na LinkedInie. Wskazówki dzięki, którym nie przepalisz budżetu na kampanię.

Nietuzinkowy content video w dobie pokolenia Z - czyli jak stworzyć film, który wyróżni się w social mediach? Narzędzia, triki montażowe i praktyka.

Klasyczny model 3C (consumer, category, company) i jego zastosowanie w budowaniu strategii social media.

Co powinieneś wiedzieć zanim nawiążesz współpracę z influencerem? O tym, jak ominąć pułapki influencer marketingu i przeprowadzić skuteczną kampanię.

Rola emocji i motywacji w działaniach w mediach społecznościowych.

10 kreatywnych sposobów na skuteczną komunikację na Instagramie.

Co o wydarzeniu mówią uczestnicy poprzednich edycji?

„Kongres ForSM zdecydowanie pomaga zrozumieć zmieniające się SoMe oraz być na czasie z ich trendami i zmianami funkcjonalności. Nawet, jeśli jesteś specjalistą w branży, to Kongres pomoże Ci usystematyzować widzę i z pewnością znajdziesz tam dla siebie nową, ciekawą wiedzę.” „Nie wahaj się! Takiej pigułki różnorodnej wiedzy nie zdobędziesz samodzielnie w tak krókim czasie. A warto poszerzać horyzonty. :)” „Dużo specjalistycznej wiedzy przedstawionej przez praktyków w bardzo przystępny sposób.” „Zdecydowanie warto! Rzeczowe omówienie aktualnych trendów w SoMe, ciekawe case studies, można wyjść z głową pełną inspiracji.” „Bardzo polecam – tematy są na czasie, wręcz z „ostatniej chwili”, kongres to nieoceniona kopalnia bieżących trendów przedstawiona przez praktyków, a nie teoretyków, którzy wiedzę czerpią tylko z książek.” „Kongres For Social Media rozwiązuje problemy w zakresie działania w SM, daje praktyczne wskazówki, inspiruje i pozwala być na bieżąco z trendami. Ponadto daje możliwość poznania fantastycznych ludzi, których na co dzień nie widać, a wykonują podobną pracę do naszej.” „To był inspirujący czas, który pozwolił uporządkować wiedzę i otworzyć kilka szufladek. Dał oddech od bieżączki i pobudził do kreatywnego myślenia. Jednym słowem dał dużo radości. Polecam.” „Merytoryczna wiedza, samo mięso, różnorodność tematyczna, kompetentni prowadzący.” „Kongres For Social Media jest dla osób, które chcą być na bieżąco i poszukują najnowszych informacji o trendach i zmianach w obrębie SoMe. Wszystko tu było. :)” “Jeżeli chodzi o social media jest najlepszy w Polsce, serio!”

Jeśli biznesowo wykorzystujesz media społecznościowe, nie możesz przegapić tego wydarzenia. Kongres For Social Media odbędzie się w dniach 18-19.10.2023 r. Możesz wybrać opcję uczestnictwa stacjonarnego w warszawskim Kinie Luna lub online.

Kongres For Social Media odbędzie się w dniach 18-19.10.2023 r. Możesz wybrać opcję uczestnictwa stacjonarnego w warszawskim Kinie Luna lub online.

