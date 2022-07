Wakacje w słonecznej Hiszpanii - jaki region wybrać?

Wakacje w Hiszpanii

Hiszpania słynie z rozległych, piaszczystych plaż, wspaniałych zabytków, przepięknej natury, a także porywającego, wakacyjnego klimatu z rytmami flamenco w roli głównej. Jednak każdy z jej zakątków jest inny i na swój sposób wyjątkowy.

Zaczynając od hiszpańskiego wybrzeża, mamy tutaj spory wybór wakacyjnych regionów, słynących z doskonałej infrastruktury turystycznej. Costa Blanca zachwyca piaszczystymi plażami, niepowtarzalnym mikroklimatem i bogatą historią, a Costa Brava przyciąga turystów zachwycającą Barceloną i rozrywkowymi kurortami, które tętnią życiem, jak popularne Lloret de Mar. Rodziny z dziećmi upodobały sobie regiony Costa Dorada i Costa del Sol, gdzie znajdują się atrakcje dla najmłodszych, jak Port Aventura – największy park rozrywki w Hiszpanii, a także piaszczyste plaże z łagodnym zejściem do morza.

Miłośnicy uprawiania sportów wodnych doskonale odnajdą się na Costa del Azahar, gdzie oprócz świetnych warunków na wodzie, zachwycają malownicze widoki i pełna zabytków Walencja. Natomiast Ci, którzy szukają spokoju, wytchnienia i idealnego miejsca na „ładowanie baterii”, powinni rozważyć wakacje na Costa de la Luz. Wybrzeże Światła to różnorodne plaże – długie i szerokie oraz te skryte w dzikich zatoczkach, zielone wzgórza i kameralne miejscowości turystyczne.

Nietrudno zauważyć, że ten kraj, to nieograniczone wakacyjne możliwości – a to dopiero kilka regionów na jego wybrzeżu! Marzysz o urlopie na którejś z hiszpańskich wysp? Koniecznie czytaj dalej.

Baleary na wakacje

W pobliżu wschodniego wybrzeża Hiszpanii znajduje się słoneczny archipelag Balearów, położony na Morzu Śródziemnym. Dwie jego najpopularniejsze wyspy to Ibiza i Majorka, które co roku przyciągają rzesze turystów, spragnionych wypoczynku w prawdziwych śródziemnomorskich rajach.

Ibiza to wyspa o dwóch obliczach. Z jednej strony tętni życiem nocnym, słynie z najlepszych dyskotek, w których grają słynni DJ-e i jest gwarancją dobrej, międzynarodowej zabawy do białego rana. Z drugiej, Ibiza to zielone wzgórza, rozległe lasy piniowe i migdałowce oraz krajobraz usiany przepięknymi piaszczystymi plażami. Na ich tle zobaczysz symbol Ibizy, nazywanej Białą Wyspą – białe domki. Tym rajskim, dziewiczym widokom towarzyszy spokój i cisza. Ibiza, z uwagi na swoją bioróżnorodność i zabytki, została wpisana na listę UNESCO.

Druga z wysp, Majorka, to raj dla pasjonatów sportów wodnych, nocnego życia i plażowania, a także największa wyspa Balearów. Tutejsze plaże wyróżniają się miękkim, jasnym piaskiem, a kameralne miejscowości na północnym wybrzeżu Majorki to doskonałe miejsce na spokojny urlop z rodziną. Na całej wyspie jest ponad 40 plaż, które zostały wyróżnione certyfikatem Błękitnej Flagi.

Pasjonaci nurkowania powinni odwiedzić kurort Cala d'Or, gdzie znakomitą podwodną zabawę zapewnią małe zatoki otoczone przez wysokie klify. Miłośnicy wind- i kitesurfingu oraz sportów motorowodnych również znajdą tu wspaniałe warunki do uprawiania tych aktywności. Natomiast osoby, które podczas wakacji szukają rozrywek w klubach i dyskotekach, powinni zajrzeć do tętniących życiem kurortów, jak Playa de Palma, El Arenal, Magaluf i Cala Ratjada.

Urlop na Wyspach Kanaryjskich

Wyspy Kanaryjskie to archipelag doskonale znany polskim turystom. To kierunek, gdzie wakacyjny klimat trwa przez cały rok, tak jak świetna do wypoczynku pogoda. Wszystkie wyspy są zachwycające, ale każda z nich jest inna. Czym się wyróżniają?

Fuerteventura to raj dla miłośników sportów wodnych – panują tu rewelacyjne warunki do uprawiania windsurfingu, znajduje się tu także plaża Sotavento – jedna z najpiękniejszych na świecie, która jest jednocześnie idealnym miejscem, by poserfować. Znakomicie odnajdą się tu także rodziny z dziećmi – tutejsze hotele słyną z doskonałej infrastruktury, a w okolicy znajduje się także sporo rozrywek dla najmłodszych, jak chociażby Oasis Park – ogród zoologiczno-botaniczny z pokazami ptaków, możliwością karmienia żyraf czy obejrzenia figli lwów morskich.

Gran Canaria to raj na wakacje z dziećmi. Hotele z atrakcjami dla najmłodszych, basenami i brodzikami, a także długie, piaszczyste plaże z łagodnym zejściem do morza zapewnią Twoim pociechom niezapomnianą zabawę. Miejsca, które trzeba tu zobaczyć, to potężne wyspy Maspalomas, ogród botaniczny Jardin Canarrio, Palmitos Park z palmami, orchideami i kolorowymi papugami, a także Las Palmas – tętniące życiem miasto i kosmopolityczną stolicę całych Kanarów.

Jeśli Twoje dzieci są wymagające i potrzebują dużej dawki rozrywki, koniecznie wybierzcie się na Teneryfę. Nie tylko zaszalejecie w parku wodnym Siam Park i spędzicie wspaniały dzień wśród zwierząt w Loro Parku. Na tej wyspie znajduje się też najwyższy szczyt Hiszpanii – wulkan Teide, który oczarowuje swoim księżycowym krajobrazem.

Szukasz miejsca na spokojne wakacje na Kanarach? Świetnym pomysłem będzie urlop na kameralnej La Gomerze z przepięknymi, dziewiczymi krajobrazami, kameralną atmosferą i wspaniałą, kolonialną zabudową w stolicy wyspy – San Sebastian. Jeśli lubisz spędzać wakacje aktywnie, znajdziesz tu także ponad 200 km tras na trekking i wycieczki rowerowe.

Piękne plaże i doskonałe warunki dla surferów oferuje Lanzarote, jednak to, z czego słynie na całym świecie to księżycowe krajobrazy i oryginalna architektura Cesara Manrique oraz region La Geria, gdzie winorośl uprawia się w tufie wulkanicznym. Dodatkowo Lanzarote jest w całości wpisana na listę UNESCO jako Światowy Rezerwat Biosfery.

Nie wiesz, na którą z Wysp Kanaryjskich się zdecydować? To trudne zadanie, bo każda z nich jest niesamowita.