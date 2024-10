W jakich branżach opłaca się zatrudnić pracowników ze wschodu?

Pracownicy ze wschodu od wielu lat coraz chętniej przybywają do Polski. Z pewnością ma na to wpływ stały rozwój naszego państwa, godziwe zarobki oraz wielu ulg czy gwarancja ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki tym istotnym kwestiom pracownicy ze wschodu chętnie podejmują się pracy oraz dokształcania w Polsce. To również świetni pracownicy, którzy poprawiają stan naszej gospodarki. Jest to więc korzystne dla wszystkich. Z tego artykułu dowiesz się, w jakich branżach najbardziej opłaca się zatrudnić pracowników ze wschodu.