W Izraelu powstaje hub dla startupów zajmujących się cyberbezpieczeństwem

Cechą charakterystyczną CyberUp jest koncentracja wyłącznie na sektorze cyberbezpieczeństwa. Kandydaci są starannie dopasowywani, weryfikowani i wybierani tylko wtedy, gdy dysponują dojrzałym, możliwym do wdrożenia rozwiązaniem, które może być wartościowe dla obecnych klientów Check Pointa. W pierwszym etapie wybrano siedem firm na wczesnym etapie rozwoju. Są to Cyberpion, Grip, Security, Infinipoint, Reflectiz, Sentra, Suridata i Zero Networks.

Izrael zasłużył sobie na reputację „kraju start-upów”, posiadając 97 „jednorożców”, czyli firm o wartości ponad 1 miliarda dolarów (Techaviv). Wzrastają również inwestycje w ekosystem startupów, a izraelskie firmy zapewniły 5,4 mld euro wartości transakcji w pierwszej połowie 2022 r., w porównaniu z 4,2 mld euro w drugiej połowie 2021 r.

CyberUp jest pomysłem Noa’y Zilberman, która dołączyła do Check Pointa z Odo Security, startupu zajmującego się cyberbezpieczeństwem, którego była współzałożycielką. Program jej autorstwa będzie również wspierał firmy na wczesnym etapie rozwoju w sektorze.

Check Point odegrał kluczową rolę w sukcesie wielu izraelskich startupów cybernetycznych. Około 40 firm zostało założonych przez byłych pracowników i prawie każdy w cyberprzestrzeni miał kiedyś styczność z Check Pointem – zauważa Zilberman.

Noa Zilberman Foto: Materiały prasowe



CyberUp to 16-tygodniowy program, w ramach którego start-upy zyskują ekspozycję na światowyrynek cyberbezpieczeństwa dzięki prezentacjom kierowanych do klientów i spostrzeżeniom wiodących CISO, a wszystko to prowadzone jest przez ekspercką radę doradczą dla klientów. Innowacyjnym elementem programu są odbywające się co dwa tygodnie osobiste spotkania informacyjne w Centrum Innowacji Check Point. Zapewnia to przestrzeń, w której uczestnicy mogą spotykać się i omawiać pomysły z delegacjami klientów oraz odkrywać możliwości przyszłej współpracy. Odbędzie się również seria „kameralnych rozmów CISO”, podczas których startupy będą mogły aktywnie rozmawiać z klientami o kluczowych wyzwaniach, przed którymi stoją.

Ta aktywna współpraca jeden na jeden z prawdziwymi klientami i ekspertami w tej dziedzinie odróżnia CyberUp od innych programów opartych na mentoringu i wykładach — dodała Zilberman.

Oprócz rozmów CISO i sesji osobistych, uczestnicy mogą również brać udział we wspólnych inicjatywach marketingowych z Check Pointem na stronie CyberTalk oraz w ramach społeczności użytkowników CheckMates, co zapewni im kontakt z tysiącami klientów na całym świecie. Pod koniec programu uczestnicy zostaną zaproszeni do Stanów Zjednoczonych na osobiste spotkania ze starszymi CISO i międzynarodowymi VC, a także wezmą udział w wydarzeniach, takich jak RSA, Black Hat i własna konferencja Check Point CPX. Check Point wspiera start-upy na wczesnym etapie również w ramach części programu dotyczącej rozwoju ekosystemu. Obejmuje to kwartalne spotkania, w których biorą udział przedsiębiorcy, CISO i VC, oraz odbywające się dwa razy w roku wydarzenie innowacyjne, podczas którego startupy mogą prezentować się ekspertom i współpracować z nimi, a także możliwości spotkań indywidualnych.