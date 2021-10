W czym pomoże nam ślusarz?

Dobry ślusarz – kiedy skorzystać z pomocy?

Zawsze, gdy jest problem z dostaniem się do domu lub auta przydatne są usługi ślusarskie Poznań ma możliwość skorzystania z pogotowia zamkowego, które dostępne jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki temu awaryjne otwieranie drzwi jest dostępne nawet w środku nocy. Firma ślusarska oferuje pomoc przede wszystkim w przypadku:

utraty kluczy, na skutek ich zgubienia lub kradzieży. Fachowiec z https://www.pogotowie-zamkowe-poznan-24h.pl/ sprawnie otworzy drzwi i wymieni zamki, aby zapewnić dobrą ochronę lokatorom;

zatrzaśniętych kluczy w aucie – wbrew pozorom częsta sytuacja i może dotyczyć także nowych modeli aut, w których jest automatyczna blokada drzwi;

uszkodzonego zamka – wadliwie działający zamek lub zablokowanie klucza we wkładce to duży problem, który skutecznie uniemożliwia wyjście i wejście do mieszkania. Fachowiec sprawni otworzy drzwi i sprawdzi zamek, po czym w zależności od potrzeb go naprawi lub wymieni;

złamanego klucza, którego część została w zamku to kolejna sytuacja, w której pomoc ślusarza będzie nieoceniona. Specjalista szybko usunie końcówkę klucza, umożliwiając swobodne otwieranie i zamykanie drzwi;

zakupu mieszkania, które zawsze powinno wiązać się z wymianą zamków na nowe, aby mieć pewność, że nikt obcy nie może wejść do naszego domu.

Kiedy ślusarz może otworzyć drzwi?

Ślusarz nie każdemu pomoże otworzyć drzwi, gdyż zgodnie z prawem musi się on upewnić, że osoba prosząca o pomoc ma faktyczne prawo do wejścia do lokalu lub pojazdu. Dzięki temu nie dochodzi do sytuacji, w której ślusarz otworzy drzwi niepowołanej osobie. Jak można ślusarzowi udowodnić prawo do wejścia do lokalu lub samochodu? Oto najprostsze sposoby:

dokument ze zdjęciem i adresem;

pasujące do zamka klucze;

dowód rejestracyjny;

dokument poświadczający prawo do lokalu;

poświadczenie sąsiadów.

Jak widać, sposobów jest wiele, a większość z nich jest na tyle prosta, że żaden prawowity właściciel nieruchomości, czy auta nie będzie miał problemu z udowodnieniem prawa do swojej własności.