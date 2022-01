W 2021 r. wzrosły górne widełki zarobków w IT

Więcej ofert pracy w sektorze IT

Zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów IT, w związku z cyfrową transformacją firm, miało swoje odzwierciedlenie w liczbie dostępnych ogłoszeń. Według danych płynących od No Fluff Jobs, w roku 2021 na portalu dostępnych było niemal 91 tys. ogłoszeń, co oznaczało wzrost aż o 236 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Ponadto odwiedziło go 2,9 mln użytkowników i odnotowano ponad 30 mln odsłon witryny, co przełożyło się na wzrost kolejno o 53 i 25,6 proc. Największe wzrosty pod względem liczby ogłoszeń na No Fluff Jobs w porównaniu z rokiem 2020, zauważalne były w grudniu – portal odnotował wówczas ponad 11 tys. aktywnych ogłoszeń.

Backend na prowadzeniu. Specjalizacje niewymagające znajomości kodu zyskały na popularności

Jak podaje No Fluff Jobs, to specjaliści od Backendu w ubiegłym roku byli tymi, których poszukiwano najczęściej, a ogłoszeń do nich kierowanych było aż o ponad 160 proc. więcej niż w roku 2020. I choć w kwestii kategorii po Backendzie prym wiodły Frontend i Fullstack (kolejno drugie i trzecie miejsce), i te trzy łącznie odpowiadały za 54,5 proc. wszystkich ofert, to tych dotyczących właśnie Backendu było ponad 2 razy więcej niż dwóch pozostałych kategorii razem wziętych.

Co ciekawe, w roku 2021 na popularności zyskały również te specjalizacje, które nie wymagają znajomości kodu. Dominowały tu kolejno: Product Management (wzrost liczby ofert o 315 proc.), UX/Design (243 proc.) i Business Analysis (159 proc.). Ponadto znaczące wzrosty zanotowały także Security (366 proc.) i AI (356 proc.) – czyli kategorie dużo bardziej związane z „twardym” IT.

Wynagrodzenia w odniesieniu do specjalizacji. Security liderem

A jak kształtowały się mediany wynagrodzeń oferowanych w roku 2021? Z danych No Fluff Jobs wynika, że w przypadku umowy B2B, na największe zarobki netto + VAT mogli liczyć specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa (18,5-25 tys. zł), inżynierowie DevOps (16,8-23,5 tys. zł) oraz Big Data (16-22 tys. zł). Poza podium, na miejscu czwartym, znaleźli się specjaliści od Business Intelligence (15,1-21 tys.), Backendu (14,7-20,1 tys. zł), Fullstacka i Mobile (14-20 tys. zł w obu kategoriach).

W przypadku umowy o pracę, mediany wynagrodzeń w trzech najpopularniejszych kategoriach – Security, DevOps i Big Data – kształtowały się podobnie, w granicach 12-18 tys. zł brutto. Zaraz za nimi znalazł się Mobile (12-17 tys. zł brutto), Backend (11-16,5 tys. zł brutto) i Business Intelligence (10,2-16 tys. zł brutto).

Najpopularniejsze i najlepiej opłacane technologie

Na największe zarobki w 2021 roku w kontekście technologii i w przypadku umów B2B mogli liczyć specjaliści znający Javę, Pythona i iOS-a. W każdej z nich mediany dolnych widełek oferowanych wynagrodzeń oscylowały wokół lub przekraczały 15 tys. zł netto (+VAT), natomiast w przypadku górnych były to kwoty powyżej 20 tysięcy. A w kwestii liderującej w tym zestawieniu Javy mówimy nawet o 21,8 tys. zł netto (+VAT).

Największe wzrosty w oferowanych wynagrodzeniach na umowę B2B rok do roku odnotowano w ogłoszeniach z Reactem (skok 40 proc. w medianie dolnych i 33,3 proc. w medianie górnych widełek) – pracujący w nim specjaliści mogli liczyć na zarobki w przedziale 14-20 tys. zł netto (+VAT). Duże wzrosty w porównaniu z 2020 rokiem zaobserwowano także w ofertach z PHP (mediana dolnych widełek w górę o 29,4 proc., górnych o 23,1 proc.) oraz Pythonem (odpowiednio: 25 i 19 proc.).

Z kolei wśród ogłoszeń, w których oferowano umowę o pracę, stawki wynagrodzenia były bardziej wyrównane. W praktycznie większości najpopularniejszych technologii specjaliści IT mogą liczyć na widełki wynagrodzenia w przedziale 12-17 tys. zł brutto. Jeśli jednak mowa o technologiach, które w jakiś sposób wyróżniają się pod tym względem wśród pozostałych, są to iOS (najwyższa wartość mediany dolnych widełek w zestawieniu – 13 tys. zł brutto) i Node.js (analogicznie dla górnych widełek – 17,8 tys. zł brutto).

– Gdy popatrzymy na wzrosty wynagrodzeń na umowę o pracę rok do roku, niektóre technologie odnotowały wzrosty o 20, a nawet 30 proc. Taką było m.in. PHP, gdzie mediana dolnych widełek poszła w górę aż o jedną trzecią, a górnych – o 30,4 proc., React (odpowiednio 37,9 proc. i 13,3 proc.), C++ (33,3 proc. i 21,4 proc.) oraz Node.js (29,9 proc. i 22,3 proc.). Rok 2021 dla specjalizujących się w tych technologiach i poszukujących nowych projektów był więc zdecydowanie bardziej atrakcyjny pod względem finansowym – mówi Tomasz Bujok, współzałożyciel, CEO No Fluff Jobs.

Najpopularniejsze lokalizacje pracy. Wzrost ofert pracy zdalnej w IT o 260 proc.

Specjaliści IT cenią sobie pracę z dowolnego miejsca, co miało odzwierciedlenie w kierowanych do nich ofertach pracy w roku 2021. Według danych zebranych przez No Fluff Jobs, oferty pracy zdalnej w 2021 roku stanowiły już niemal 1/3 wszystkich ogłoszeń, znacznie wyprzedzając drugą w klasyfikacji Warszawę (23,2 proc. udziału) – w ubiegłym roku kolejność była odwrotna (stolica 28,9 proc. w porównaniu z 23,9 proc. ofert zdalnych). Kolejne miejsca zajęły Kraków (11,3 proc.) i Wrocław (9,2 proc.), a zaraz za nimi uplasowały się Poznań (5,13 proc.), Gdańsk (5,1 proc.) i Katowice (3,7 proc.). I choć, to praca zdalna wśród wszystkich lokalizacji gwarantowała w ubiegłym roku najlepsze zarobki w przypadku umowy B2B (21 tys. zł netto + VAT), to właśnie Kraków przodował pod względem wysokości zarobków na umowę o pracę – tutaj widełki wynagrodzeń wyniosły 12-17 tys. zł brutto.

– Największe i najszybsze zmiany w branży HR dostrzegamy właśnie w firmach IT. Z danych No Fluff Jobs wynika m.in., że już 74 proc. ofert pracy kierowanych do specjalistów i specjalistek z branży, w 2021 roku dotyczyło umowy B2B – mówi Magdalena Gawłowska-Bujok, współzałożycielka, COO w No Fluff Jobs. – W związku z przejściem wielu firm na tryb zdalny, zrezygnowały one z niektórych benefitów oferowanych pracownikom. Do najpopularniejszych, oferowanych w ogłoszeniach o pracę i których wartość procentowa rok do roku nie zmieniła się znacznie, należą m.in. prywatna opieka zdrowotna, praca w międzynarodowych projektach czy karta sportowa.