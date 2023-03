Visa Mobile - nowy sposób płatności w internecie w ofercie Blue Media

Visa Mobile to rozwiązanie, które np. eliminuje konieczność wpisywania danych karty czy podawania dodatkowych haseł w trakcie płacenia.

Aby rozpocząć korzystanie z Visa Mobile trzeba aktywować usługę w aplikacji mobilnej swojego banku lub zainstalować na telefonie aplikację Visa Mobile. Następnie, podczas płatności w sklepie internetowym wystarczy wybrać Visa Mobile z dostępnych metod płatności za zakupy i kliknąć w ikonę usługi. W kolejnym kroku należy podać numer telefonu i potwierdzić płatność na smartfonie w aplikacji lub bankowości mobilnej.

Jak zapewnia operator Visa Mobile to metoda płatności tak samo bezpieczna, jak inne metody płatności Visa. Opiera się na technologii Click to Pay i wykorzystuje standard EMV Secure Remote Commerce (SRC), uznawany za branżowy wzorzec dla płatności internetowych. Standard SRC powinien przyczynić się do obniżenia wskaźnika płatności odrzuconych i zmniejszenia liczby fałszywych transakcji, dzięki wykorzystaniu tokenów, które zastępują wrażliwe dane kart.

Płacenie za pomocą Visa Mobile jest równie bezpieczne co płatności kartą, ponieważ i w tym przypadku obowiązuje tzw. chargeback. Oznacza to, że bank może próbować odzyskać pieniądze od sprzedawcy w sytuacji, gdy towary lub usługi zakupione za pomocą karty Visa są wadliwe lub nigdy nie dotarły i nie udało się rozwiązać sprawy kontaktując się ze sprzedawcą.

Nowa metoda płatności jest już dostępna dla klientów ING Banku Śląskiego, Nest Banku, banków Spółdzielczych z Grupy BPS, Banku BPS S.A., Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Banku Spółdzielczego z Brodnicy oraz SKOK-ów.