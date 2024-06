Vertiv AI Hub: nowe centrum projektów referencyjnych dla infrastruktury krytycznej wykorzystującej AI

Sposoby wykorzystania mechanizmów sztucznej inteligencji (AI) rozwijają się w bezprecedensowym tempie, brakuje jednak eksperckich źródeł informacji dla początkujących w tej dziedzinie centrów danych. Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość jej działania, dostrzegł tę lukę kompetencyjną oraz pilną potrzebę dostępu do informacji, co doprowadziło do uruchomienia portalu AI Hub.

Partnerzy, klienci oraz inne osoby odwiedzające witrynę uzyskały dostęp do informacji eksperckich, projektów referencyjnych i innych zasobów, aby móc skutecznie zaplanować infrastrukturę gotową do wdrażania rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji.

Vertiv AI Hub zawiera opracowania techniczne, wyniki badań branżowych, narzędzia oraz szczegółowe informacje o produktach zapewniających zasilanie i chłodzenie do zastosowania w projektach modernizacyjnych, jak też w środowiskach IT tworzonych od podstaw.

Nowa biblioteka projektów referencyjnych demonstruje możliwości wykorzystania skalowalnej infrastruktury chłodzenia cieczą i zasilania do obsługi dostępnych już oraz wprowadzanych do oferty w przyszłości zestawów procesorów, o łącznej mocy od 10 do 140 kW na szafę.

Aby odzwierciedlić szybkie i ciągłe zmiany dotyczące technicznych aspektów rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji oraz wspierającej je infrastruktury, Vertiv AI Hub został zaprojektowany jako dynamiczna witryna, która będzie często aktualizowana o nowe treści, w tym program certyfikacji AI Infrastructure dla partnerów Vertiv.