Uwolnij ręce z robotem sprzątającym Roidmi 3-w-1, który rozwiązuje problem z czyszczeniem pojemników na kurz i mopa

1. Jakie są przyczyny rosnącego zapotrzebowania na robota odkurzającego 3-w-1?

Badania rynku przeprowadzone przez firmę Roidmi wykazały, że popyt konsumentów na automatyczne roboty odpylające stale wzrasta. Istnieją dwa główne powody tego zjawiska.

Pierwszym z nich jest konieczność częstego i ręcznego czyszczenia pojemnika na kurz. Podczas czyszczenia nie tylko łatwo zabrudzić ręce, ale z powodu unoszącego się w trakcie czyszczenia kurzu, łatwo spowodować wtórne zanieczyszczenie. To z kolei może negatywnie wpłynąć na zdrowie użytkownika.

Po drugie, jeśli użytkownik zapomni lub z opóźnieniem wyczyści pojemnik na kurz może to prowadzić nie tylko do nadmiernego zgromadzenia się szkodliwego pyłu, ale również wydzielania przez urządzenie nieprzyjemnych zapachów, a nawet rozmnażania się bakterii. Poza tym nadmierna ilość kurzu obniża skuteczność usuwania go z pojemnika i prowadzi ostatecznie do słabych wyników sprzątania.

2. Jak Roidmi radzi sobie z powyższymi problemami?

a) Roidmi Eve Plus skutecznie zwalczył problem nagromadzenia kurzu

W odpowiedzi na wyzwania związane z czyszczeniem pojemnika na kurz, Roidmi wprowadził na rynek model robota odkurzającego Roidmi Eve Plus 3-w-1. Urządzenie to posiada funkcję automatycznego odpylania, opróżniania pojemnika na kurz, a nawet samodzielnego pakowania i uszczelniania śmieci. Po każdym sprzątaniu robot dezynfekuje powierzchnie, eliminując roztocza, mikroorganizmy i toksyczne substancje, a także usuwa nieprzyjemne zapachy.

b) Ulepszona wersja Roidmi EVA, czyli robot odkurzający 3-w-1 potrafi automatycznie mopować, zbierać kurz i czyścić mopa

Aby sprostać potrzebom większej liczby użytkowników i rozwiązać problem ręcznego czyszczenia pojemnika na kurz czy mopa, Roidmi zaktualizował swój produkt. Nowy robot odkurzający Roidmi Eve Plus 3-w-1 wyposażony jest w funkcje automatycznego mopowania, zbierania kurzu, zamiatania i mopowania w jednym oraz suszenia mopa. Dzięki tym ulepszeniom, mop jest - bez potrzeby zaangażowania ze strony użytkownika - czyszczony w regularnych odstępach czasu, co rozwiązuje problem jego brudzenia się. Po każdym cyklu czyszczenia, urządzenie automatycznie zbiera kurz i osusza mopa na powietrzu, skutecznie zapobiegając gromadzeniu się kurzu w pojemniku i zawilgoceniu mopa, co prowadzi do rozmnażania bakterii i powstawania nieprzyjemnych zapachów.

Produkty Roidmi w odkurzaniu, mopowaniu, nawigacji oraz inteligencji w niczym nie ustępują innym markom. Odkurzacz Roidmi Eve Plus jest wyposażony w nową generację LDS4.0 LIDAR, który umożliwia szybkie skanowanie całego domu i automatyczne tworzenie mapy za pomocą algorytmu SLAM. Dzięki temu robot może automatycznie planować trasę za pomocą wewnętrznych obliczeń oraz identyfikować obszary za pomocą sztucznej inteligencji. Urządzenie umożliwia zapisywanie, łączenie i nazywanie partycji mapy, co pozwala na sprzątanie w ustalonej kolejności lub wg harmonogramu w wyznaczonych pomieszczeniach. Produkty Roidmi są kompatybilne z asystentami głosowymi takimi jak ALEXA, Google czy Xiaomi, co umożliwia kontrolowanie odkurzacza za pomocą komend głosowych.

3. Gwarancja obsługi posprzedażnej dla produktów Roidmi

Oprócz funkcjonalności, produkty Roidmi wyróżniają się unikalnym designem i wysoką jakością wykonania. Firma od wielu lat koncentruje się na produkcji urządzeń czyszczących, badaniach i rozwoju technologii, doborze materiałów, kontroli jakości oraz bezpieczeństwie produktu. Roidmi posiada ponad 200 patentów technologicznych i zdobyło międzynarodowe nagrody za wzornictwo, takie jak iF, Red Dot czy GOOD DESIGN.

Produkty Roidmi są sprzedawane w ponad 100 krajach na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Francji, Japonii i Korei Południowej. W wielu krajach firma posiada lokalnych dystrybutorów, co gwarantuje bezproblemową i szybką obsługę posprzedażną.

Firma Roidmi dąży do wykorzystania najlepszych technologii, aby rozwiązać różnorodne problemy związane z czyszczeniem i zwiększyć zadowolenie swoich klientów.

Foto i treść: Roidmi